藍色萬聖節糖果桶 讓自閉症小朋友也能輕鬆討糖 惹爭議

藍色萬聖節糖果桶專門為自閉症兒童準備。（Getty Images）

受社交平台上一位媽媽的帖子啟發，藍色萬聖節 糖果桶已成為自閉症孩子的一種「不給糖就搗蛋」的表達方式，不過這種做法也引發了爭議。

一個Facebook貼文寫道：「藍色的糖果桶是為了那些患有自閉症的孩子設計的，他們無法與他人交流，因此如果有人敲門卻沒有說話，請不要認為他們不禮貌或怪異，他們也應該像其他人一樣享受萬聖節。」

但也有人說，雖然出發點善意，但可能會產生負面影響。一位自閉症孩子的母親Keri Chavarria在Facebook上分享說，「沒有人應該因為善意而必須透露診斷結果」。

「有些父母可能會認為藍色桶子是幫助我們的孩子的一種方式，」Chavarria在她的貼文中寫道，「我知道很多人告訴我這個想法都是出於善意的，這表明我們的社會對自閉症的認識更多了，更加願意包容，我的孩子會因此受益。但他們也不應該為了得到一些巧克力而不得不告訴陌生人他們患有自閉症。」

Chavarria表示，當你或你的孩子患有自閉症時，對萬聖節可能會感到有挑戰。她說：「每年都會好一點，但當男孩們還是嬰兒時，我經常把萬聖節描述成一個垃圾場火災。」她補充說，「萬聖節會過度刺激，尤其是如果一個孩子不能用言語表達自己的感受，對他們的服裝有感官反應，或者不習慣晚上在人群中出入。」

有專家指出，是否使用藍色糖果桶，應該交由孩子選擇。一位在兩歲時被診斷出患有自閉症的公共演講家和活動家Kerry Magro表示，「最好給個體選擇的機會，讓他們決定是否要使用藍色桶，父母應該支持他們的決定」。不過Magro也指出了攜帶藍色糖果痛可能帶來的負面影響，例如無意中給自閉症兒童貼上標籤，或是混淆藍色和藍綠色，藍綠色代表著對食物過敏 。

Magro指出，對於那些想要更直接傳達孩子的需求或挑戰的家庭來說，還有其他選擇，例如準備一個袋子，上面寫著：「我有自閉症，不會說話，但我仍然想要糖果。」