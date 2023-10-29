加福茶業 華人品茗新體驗

洛僑中心主任陳敏永送上開業祝福。

享譽全球的天福茗茶（Ten Fu's Tea）和天仁茗茶（Ten Ren's Tea）進行了一次全新的嘗試，在洛杉磯天普 市（Temple City）誕生了加福茶業（Ten Fu's Tea & Ten Ren's Tea），打造了一個分享茶文化的愉悅空間和一個商業洽談的最佳選擇。

加福茶業10月28日（周六）舉行了盛大的開幕剪綵儀式，為華人社區帶來了品茶的全新體驗。

天普市（Temple City）市長文尚丞、市議員喻穎章和Cynthia Sternquest、聖蓋博 市副市長吳程遠、華航北美區處長鄭玉麟、洛僑中心主任陳敏永、洛杉磯世界日報社長于趾琴、觀光局洛杉磯主任Vivian Lin等來賓特別到場祝賀。 聖蓋博市副市長吳程遠（右一）頒發感謝狀。（記者朱敏梓/攝影） 加福茶業開張誌喜，全體來賓剪綵。（記者朱敏梓╱攝影） 加福茶業內部的品茶室。（記者朱敏梓╱攝影）

加福總經理黃語諒（Jimmy Huang）表示，天福茗茶在大陸超過1400家據點，天仁茗茶在台灣有約200多家，總共1600多家。而加福茶業作為一個全新的嘗試，設置了「第二客廳」，讓大家能夠有一個幽靜的環境喝茶，充分感受中國的茶文化。他補充，如果「加福茶業」旗開得勝，將在舊金山、紐約、華盛頓等地區開設更多門店。 天普市市長文尚丞（左三）和市議員們為加福茶業頒發感謝狀。（記者朱敏梓/攝影）

天普市市長文尚丞說，天普市很幸運能夠有加福茶業這樣的商家入駐，天普市作為許多飲品和餐廳的聚集地受到各地居民歡迎，加福茶業更是其中不可或缺的一部分。隨後，文尚丞和市議員Cynthia Sternquest為加福茶業頒發了感謝狀，聖蓋博市副市長吳程遠也帶來了感謝狀，感謝加福茗茶為聖蓋博谷社區帶來正宗茶文化。

陳敏永表示，加福茶業不僅起到了推廣台灣茶文化的重要作用，更是為遠在海外的鄉親提供了品嚐台灣地道的茶葉和美食的平台。于趾琴也為加福茶業送上了祝福，表示加福茶業是推廣精緻茶文化的代表，希望它能和天福茗茶以及天仁茗茶一樣，成為美國的「家喻戶曉」。

根據黃語諒的介紹，加福茶業有好幾個「第二客廳」，其中有一個特大包廂，所有的包廂都有最低消費金額。除此之外，加福茶業還有一個專門的試茶空間，顧客可以先品嚐，再決定要不要購買茶葉。在這裡，顧客不僅可以在私密和安靜的空間內飲茶，還可以購買茶葉之後在店內寄放，最長三個月，每次到店裡使用自己購買的茶葉沖泡。