外來種果蠅頻入侵 加州農作物拉警報

昆士蘭果蠅長約6毫米，翅膀長約10至12毫米。身體棕色帶有黃色花紋。（取自加州食品農業部）

南加州 范杜拉縣（Ventura County）農業部27日發布信息，稱在該縣發現兩隻入侵物種昆士蘭果蠅（Queensland fruit flies），這是南加 州地區近幾個月發現的第三種入侵果蠅。如若不加干預，則會對本地農作物帶來災害。

早在10月23日，范杜拉縣千橡樹市（Thousand Oaks）方圓76哩地區被下令成為隔離帶。早些時候，該市發現了昆士蘭果蠅。這是北美地區第一次因發現昆士蘭果蠅而進行的隔離。

范杜拉縣農業委員Korrine Bell在27日的發布會上表示，「加州正在經歷農業危機。」「一場從未有過的果蠅危機正在加州爆發。」

昆士蘭果蠅並不是加州本地生物，而是來自澳洲 的入侵物種。根據農業專家，這種果蠅有可能會造成對農作物大規模的傷害。雌性果蠅將卵排在水果和蔬菜上，這些卵會孵化成蛆蟲，蠶食果蔬。

范杜拉縣農場局執行長Maureen McGuire警告，「如果這些果蠅得不到控制，加州超過2億的農業鏈條將受損，這牽涉到經濟、觀光農業，2萬5000個工作崗位以及6000個非直接崗位。」

近幾個月，加州接連發現多種入侵果蠅。7月，聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita Valley）因發現20隻入侵Tau果蠅，而處於隔離狀態。