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河濱酒莊 「妖魔鬼怪」腳踩葡萄慶豐收

記者張宏／洛杉磯報導
踩葡萄很鍛煉體力，因為葡萄很滑，且要不斷踩，踩一會就會很累。（記者張宏／攝影）
踩葡萄很鍛煉體力，因為葡萄很滑，且要不斷踩，踩一會就會很累。（記者張宏／攝影）

獨特的萬聖節體驗，用雙腳感受古老的葡萄酒釀酒方式。日前在河濱縣坦密庫拉市（Temecula）的威爾遜溪酒莊(Wilson Creek Winery)為慶祝葡萄豐收和萬聖節舉辦年度的慶祝活動。現場百餘人身穿萬聖節服裝，用接力的方式展開踩葡萄比賽，現場熱鬧搞怪，不亦樂乎。

（影音來源：記者張宏）

看過電影「雲中漫步」的人想必都對電影裡踩葡萄的場景記憶猶新，將收割的葡萄放入巨大木盆，青年男女跳進去隨著歡快音樂聲跳動起來，用腳踩踏釀出香醇的葡萄酒，畫面田園唯美。其實腳踩葡萄釀酒是一種傳統而古老的葡萄酒釀造方式，最早起源於19世紀中葉的歐洲國家。在沒有機械化前，都採用這種人工方式操作，釀出香醇葡萄酒，且出於某種宗教原因，踩葡萄多是由少女們來完成。

如今踩葡萄成為慶祝葡萄豐收的傳統儀式，也是葡萄酒文化的一個象徵。在威爾遜溪酒莊日前特別熱鬧，現場來自四面八方的人聚集在這裡參加慶豐收的活動。活動上不少人做萬聖節裝扮，在夜幕降臨前去葡萄園採摘和品嚐葡萄。

酒莊業者Iris表示，晚上因為光合作用減少，葡萄更為香甜，他們在收割葡萄時也多選擇在傍晚時分。每年為慶祝葡萄豐收，踩葡萄都成為最受歡迎的保留項目。現場準備若干木桶，裡面放入大概十多磅的葡萄，參與人們可根據人數多少來分組接力，每人可踩一分鐘或更多，木桶下面有接葡萄汁的杯子，根據每個容器最後所得的葡萄汁多寡來判別勝負。

只見人們三五成群圍在木桶前躍躍欲試，還有人事先挑揀木桶裡的一些雜質，避免扎腳。在工作人員一聲令下之後，人們或三或兩的跳入桶中，開始踩踏。因為桶並不大，容納兩個體型較大的人會比較困難，所以有兩個人抱在一起踩。還有做萬聖節搞怪裝扮的人前凸後翹也給踩踏增加難度，現場各種混亂有趣的事情發生，還有人直接把桶傾斜只為倒出更多葡萄汁。

華人張先生也在其中踩得不亦樂乎，他說，這真的很鍛鍊體力，因為葡萄很滑，且要不斷踩，踩一會就會很累，為

了避免摔倒要扶著桶邊，不過是很有意思的體驗。

人們在自己踩出的葡萄汁大玻璃杯前合影，不過很少有人真的品嚐腳踩出來的葡萄汁是什麼味道。張先生說，工作人員說葡萄汁有滋潤雙腳的效果，踩完葡萄在旁邊洗腳時的確感覺滑滑的。

現場準備若干木桶，裡面放入大概十多磅的葡萄。（記者張宏／攝影）
現場準備若干木桶，裡面放入大概十多磅的葡萄。（記者張宏／攝影）
人們穿著萬聖節服裝體驗踩葡萄。（記者張宏／攝影）
人們穿著萬聖節服裝體驗踩葡萄。（記者張宏／攝影）
晚上因為光合作用減少，葡萄更為香甜，在收割葡萄時也多選擇在傍晚時分。（Iris提...
晚上因為光合作用減少，葡萄更為香甜，在收割葡萄時也多選擇在傍晚時分。（Iris提供）
有些隊伍很快就裝滿一大杯腳踩葡萄汁。（記者張宏／攝影）
有些隊伍很快就裝滿一大杯腳踩葡萄汁。（記者張宏／攝影）
人們在自己踩出的葡萄汁大玻璃杯前合影。（記者張宏／攝影）
人們在自己踩出的葡萄汁大玻璃杯前合影。（記者張宏／攝影）
有做萬聖節搞怪裝扮的人前凸後翹也給踩踏增加難度。（記者張宏／攝影）
有做萬聖節搞怪裝扮的人前凸後翹也給踩踏增加難度。（記者張宏／攝影）

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