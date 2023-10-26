玩「不給糖就搗蛋」最安全 爾灣進前十

爾灣位列全美「不給糖就搗蛋」最安全城市第十。（Getty Images）

對於即將到來的萬聖節，安全始終是家長們最關注的議題。根據旨在幫助小型企業主和企業家的網站商會的一項研究，南加州爾灣 被列為今年「不給糖就搗蛋」（trick-or-treating ）的十大「最安全」城市之一。

研究人員分析了美國 300 個人口超過 10 萬的城市的多項安全因素，以確定哪些區域對於「不給糖就搗蛋」的遊戲來說是安全的。其中包括行人死亡人數、暴力犯罪 、財產犯罪、登記的性犯罪者人數以及每萬人中執法人員的數量。安全係數每項滿分 20 分，以 100 分制評分，其中 100 分代表孩子們玩「不給糖就搗蛋」的「最安全」場所。

加州共有五個城市排名靠前，其中爾灣排名第十。這五個排名靠前的城市分別是：第十名橙縣爾灣市（Irvine）（75分）、第12名：洛杉磯縣格倫代爾（Glendale）（74分）、第18名聖地牙哥縣卡爾斯巴（Carlsbad）（70分）、第21名河濱縣茉莉塔（Murrieta）（69分）、第22名聖他克拉拉縣（Santa Clara）桑尼維爾(Sunnyvale）（67分）。