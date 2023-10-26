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洛縣嚴控槍枝銷售 再祭監管令

編譯侯乃云／綜合報導
洛杉磯縣管轄區的槍枝彈藥商恐面臨更嚴格管制，圖為槍枝店示意。（美聯社）
洛杉磯縣管轄區的槍枝彈藥商恐面臨更嚴格管制，圖為槍枝店示意。（美聯社）

洛杉磯縣政委員會10月24日初步批准一項新監管法規， 縣府管轄區內約20個槍枝彈藥零售商可能面臨更嚴格的監管令。這項新法是由第四選區縣政委員暨縣委會主席韓珍妮（Janice Hahn）倡導的。

韓珍妮表示：「我們需要防止販售槍枝可能造成的危險，確保槍械子彈經銷商做出負責任的行為是必要的。」現在共有18家槍枝經銷商和2家彈藥經銷商在該縣的縣轄地區營運。新法規首次要求彈藥經銷商必須取得特定的經營許可證，並遵守與槍枝經銷商相同的法令。

針對槍枝和彈藥經銷商，新的4項強制要求包含：除非有成年人陪同，未成年人不得單獨進入槍枝販售商店；顧客的指紋必須被採集並存檔；每筆銷售交易必須記錄在庫存報告中；商店必須安裝攝影機以記錄銷售情況，並張貼提醒顧客，擁有或使用槍枝可能有潛在危險的標示；許可被暫停或撤銷的經銷商會被公布在財稅部門的網站上。

並且槍枝和彈藥零售商首年的經營許可證費用，將從739美元增加到954美元。續延的費用將從299美元提高到577美元。韓珍妮的聲明表示：「這些是為確保槍枝零售商的安全措施到位、維持庫存，並留存出售紀錄的基本規範。」

一些專家表示，新限制可能不符合第二憲法修正案，或最近聯邦法院裁決推翻由加州政府實行的某些槍枝管制措施。《TheReload.com》的編輯、槍枝政治專欄作家谷托斯基(Stephen Gutowski)指出，新法規有待商議之處。「我從未聽說過槍枝商店必須進行指紋採集，通常只有槍枝攜帶許可證需要指紋採集，而非槍枝購買。」他說。

根據去年6月最高法院的重大裁決，槍枝法規必須「符合美國的歷史傳統」，代表現代槍枝法規必須與歷史上的監管方式一致。新法規在一讀時以5比0投票通過，二讀和最終投票預定於11月7日進行。如果獲得批准，該法規將於12月7日生效。這是該縣過去一年以來通過的第三項槍枝管制法令。另外兩項法規，其中一項禁止出售0.50口徑的槍，另一項禁止攜帶槍進入洛杉磯縣的公家機關。

今年1月21日發生在蒙特利公園的槍擊案中，共有11人喪生，這起事件促成縣政府加強控制槍枝銷售的努力。洛杉磯縣計畫制訂第四項法規，在槍店和學校、托育中心、公園和遊樂場之間，建立起相距1000英呎的緩衝區，預計將在11月或12月提交縣委會。

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