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格蘭杜拉蓋遊民中心 市民擬阻止

記者楊青/格蘭杜拉報導
洛杉磯遊民問題不減，尤其安置中心遍地開花，近期更擴及至周圍城市，圖為洛杉磯市的遊民帳篷。（美聯社）
洛杉磯遊民問題不減，尤其安置中心遍地開花，近期更擴及至周圍城市，圖為洛杉磯市的遊民帳篷。（美聯社）

格蘭杜拉（Glendora）在市區建設遊民中心（Homeless Center）的計畫連日來持續遭到華洋民眾強烈抗議，部分市民計畫上街散發傳單，聯合全市反對力量，阻止市議會繼續推進計畫實施。

格蘭杜拉市議會今年4月25日通過以500萬元購買當地1762 Dale Road一處2.17畝物業，計畫將其改造為79個單位的遊民中心。市長Gary Boyer表示，初步調查格蘭杜拉近年遊民人數約爲60人左右，散落在全市各個角落和山脚鐵路及金線輕軌沿線。他認為，中心建成之後，能夠集中管理這些遊民。

Boyer表示，該項目並非洛杉磯縣的遊民收容項目，而是格蘭杜拉自己希望計畫建設的遊民中心，安置無家可歸者。他表示，這些遊民大多是本地人，因各種原因流落街頭。

格蘭杜拉反對遊民中心的居民目前最大的三大疑問：一是爲什麽很多城市都反對建設遊民中心，格蘭杜拉卻要主動建立遊民中心？二是格蘭杜拉遊民真的是本地居民嗎？還是近年外來的遊民？三是遊民中心的建立是否會吸引更多遊民到來？

一對在當地居住了將近40年的老居民夫婦表示，他們是最近十年才第一次看到格蘭杜拉街頭上出現遊民，確切說是在洛杉磯金金線輕軌東延通到隔壁城市Azusa之後，明顯看到格蘭杜拉街上遊民增加。

該市亞裔居民已超過4000人，不少華人和亞裔居民站在此次反對遊民中心計畫的最前沿。不少華人居民表示，正因為這個城市的保守和安靜以及優良學區，他們到此安家落戶，讓孩子有更單純的成長環境，沒想到城市自己要建遊民中心，跌破眼鏡。更多的居民擔心，目前已經建成但尚未通車的金線輕軌格蘭杜拉站，會引來更多的遊民。

市議會表示，此次計畫建設的遊民中心實際上是遊民收容中心和低收入經濟住房的混合區。根據加州法律，任何地方開發案都有資格獲得密度獎勵，作為業主，格蘭杜拉最終決定未來開發的範圍。

目前格蘭杜拉遊民收容中心計畫已完成購買土地及相關的安全檢查，按計畫將在未來六個月進行拆除和基礎平地，同時進行社區意見搜集、確定開發專案、選擇開發商等步驟。整個計畫預計兩到三年完成。

民眾發表意見可聯絡市長Gary Boyer（[email protected]）、市議員代表Michael Allawos（[email protected]）、房屋與經濟發展部負責人Valerie Velasquez（[email protected]，626-914-8292），城市管理分析師Alycia Suniga（[email protected]， 626-852-4822）。

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