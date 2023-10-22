我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

重症輪椅華女 成好萊塢視效大師

記者張宏╱洛杉磯報導
楊夢瑩25歲​​時創立視覺特效後期製作公司Alpha Studios，2018年進入富比世好萊塢和娛樂界30歲以下30人榜單。（楊夢瑩提供）
楊夢瑩25歲​​時創立視覺特效後期製作公司Alpha Studios，2018年進入富比世好萊塢和娛樂界30歲以下30人榜單。（楊夢瑩提供）

來自中國的楊夢瑩（Kaitlyn Yang）患有脊髓性肌肉萎縮症，迫使她與輪椅為伴，但沒有阻礙她追夢腳步。從好萊塢大廠端咖啡的小實習生，變身為獨當一面的視覺特效師，她不僅為許多知名美劇如「陰屍路」、「豪斯醫生」等製作視覺特效，且25歲時創立公司，最新視效作品是「美生中國人」，成為好萊塢史上少有的華人女性視覺特效師。

（影音來源：記者張宏）

從動畫片中獲得力量

楊夢瑩來自中國河南，父母都是醫生，九歲時全家移民美國。她說，剛來美國語言不通加上身體病痛，對於九歲的她來說，動畫片、電視和電影是她人生最大的慰籍，這也是為什麼她相信影像帶給人的力量。她基本上每天租一部電影，持續幾年時間。她跟著電視學習英語，了解美國文化，還迷上Photoshop，她掙到的第一筆錢就是幫鄰居修圖。她印象很深的是「星球大戰」片尾字幕裡提到的視效大師John Kroll，作為一個孩子，她不知道那意味著什麼，但聽起來視效是很酷的職業。

從那時起，楊夢瑩就把電影電視定為自己未來職業，19歲那年她成為南加大電影藝術學院數字藝術課程項目的學生，而十多年後她獲得南加大傑出年輕校友獎，且在今年新生開學典禮上作為傑出校友發言。

楊夢瑩獲得南加大傑出青年校友獎，且在今年新生開學典禮上作為傑出校友發言。（南加大...
楊夢瑩獲得南加大傑出青年校友獎，且在今年新生開學典禮上作為傑出校友發言。（南加大提供）

楊夢瑩說，她鼓勵新生不斷嘗試，每天制定一個小目標幫助適應與自己相處時間，從而了解自己真正想要的是什麼。她畢業後的目標很明確，大學第一個實習是在電視學院基金會（Television Academy Foundation）的視覺效果部門。在那裡，她參與美國最知名的活屍影集「陰屍路」（The Walking Dead）第一季的製作包括海報，該份海報後來成為這部劇集最具標誌性的畫面之一。在疫情期間，這幅海報因為對應疫情中的現實而在網絡走紅。

為人端咖啡等待機會

她說，自己做過很多輔助性的工作，在學校書店做過店員，在蘋果店做過銷售，在好萊塢大廠做實習生時，要記住每個人喜歡的咖啡口味，然後隨時等待可能給自己的工作。她還記得當初去迪士尼面試，進入第二輪被刷下來，不過後來，她成為迪士尼的合作者，而這部作品就是「美生中國人」。

楊夢瑩25歲​​時創立視覺特效後期製作公司Alpha Studios，並躋身富比...
楊夢瑩25歲​​時創立視覺特效後期製作公司Alpha Studios，並躋身富比世好萊塢和娛樂界30歲以下30人榜單。（楊夢瑩提供）

創造不一樣的孫悟空

楊夢瑩25歲時創立視覺特效後期製作公司Alpha Studios，並在2018年進入福布斯好萊塢和娛樂界30歲以下30人榜單。她每天工作十小時，忙碌時12個小時。她說，視覺特效看起來很酷，是天馬行空，但其實是一個需要很多細節和科技搭建的工作。所以她在製作視效前都會閱讀劇本，了解情節發生的地點、年代和氛圍。

今年5月上映的「美生中國人」是她最具個人化的作品。（迪士尼提供）
今年5月上映的「美生中國人」是她最具個人化的作品。（迪士尼提供）

今年5月上映的「美生中國人」是她最具個人化的作品。她說，孫悟空是一個非常受歡迎的角色，她從小就看。如今她把一個不一樣的孫悟空帶到西方觀眾面前，還有觀音菩薩，覺得非常自豪。在製作片中雲的畫面時，她參考加州雲的形狀和澳洲雲的形狀，做了很多討論和調整。她最理想的視效是讓人們看不出視效，像真的一樣，就需要很多素材積累，選擇調整和技術支持等。隨著AI的發展，視效可參考使用的數據素材越來越多，也會幫助視效更加逼真。其實亞裔很適合做視效，因為這個工作需要專注力和關注細節。

好萊塢 南加大 咖啡

上一則

銀髮樂齡展 民眾大豐收

下一則

格蘭杜拉蓋遊民中心 市民擬阻止

延伸閱讀

好萊塢演員罷工邁入第100天 大明星伸援添士氣

好萊塢演員罷工邁入第100天 大明星伸援添士氣
張藝興傳簽約美國經紀公司 將進軍好萊塢

張藝興傳簽約美國經紀公司 將進軍好萊塢
好萊塢演員工會出奇招 萬聖節不扮影視人物

好萊塢演員工會出奇招 萬聖節不扮影視人物
最想合作導演喬萊特 張藝興被爆將進軍好萊塢

最想合作導演喬萊特 張藝興被爆將進軍好萊塢
北野武、李滄東、妻夫木聰開講 金馬60大師課超強

北野武、李滄東、妻夫木聰開講 金馬60大師課超強
海外試鏡全落選 宋仲基不放棄好萊塢夢

海外試鏡全落選 宋仲基不放棄好萊塢夢

熱門新聞

一名非裔女司機據稱闖入洛斯費利茲地區的兩家店鋪（OC HAWK）

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

2023-10-15 16:34
華裔留學生從住所看到警方正在現場調查取證。（受訪者提供）

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

2023-10-18 21:23
一名Grubhub平台送外賣的司機在車內偷吃顧客食物。（KTLA5）

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

2023-10-15 15:45
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47
案發時，一名西裔男子突然拉開副駕駛車門闖進來，搶劫手提包。（被害人提供）

華女遭搶呼救 華人聞聲逃 僅2白人女子相助

2023-10-21 02:16
當事人目前已向加州聽證會部門提起申訴。（圖：受訪者提供）

報稅截止日臨近 突收大額補稅帳單 洛縣華人喊冤

2023-10-17 14:15

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機