重症輪椅華女 成好萊塢視效大師

楊夢瑩25歲​​時創立視覺特效後期製作公司Alpha Studios，2018年進入富比世好萊塢和娛樂界30歲以下30人榜單。（楊夢瑩提供）

來自中國的楊夢瑩（Kaitlyn Yang）患有脊髓性肌肉萎縮症，迫使她與輪椅為伴，但沒有阻礙她追夢腳步。從好萊塢 大廠端咖啡 的小實習生，變身為獨當一面的視覺特效師，她不僅為許多知名美劇如「陰屍路」、「豪斯醫生」等製作視覺特效，且25歲時創立公司，最新視效作品是「美生中國人」，成為好萊塢史上少有的華人女性視覺特效師。

（影音來源：記者張宏）

從動畫片中獲得力量

楊夢瑩來自中國河南，父母都是醫生，九歲時全家移民美國。她說，剛來美國語言不通加上身體病痛，對於九歲的她來說，動畫片、電視和電影是她人生最大的慰籍，這也是為什麼她相信影像帶給人的力量。她基本上每天租一部電影，持續幾年時間。她跟著電視學習英語，了解美國文化，還迷上Photoshop，她掙到的第一筆錢就是幫鄰居修圖。她印象很深的是「星球大戰」片尾字幕裡提到的視效大師John Kroll，作為一個孩子，她不知道那意味著什麼，但聽起來視效是很酷的職業。

從那時起，楊夢瑩就把電影電視定為自己未來職業，19歲那年她成為南加大 電影藝術學院數字藝術課程項目的學生，而十多年後她獲得南加大傑出年輕校友獎，且在今年新生開學典禮上作為傑出校友發言。

楊夢瑩獲得南加大傑出青年校友獎，且在今年新生開學典禮上作為傑出校友發言。（南加大提供）

楊夢瑩說，她鼓勵新生不斷嘗試，每天制定一個小目標幫助適應與自己相處時間，從而了解自己真正想要的是什麼。她畢業後的目標很明確，大學第一個實習是在電視學院基金會（Television Academy Foundation）的視覺效果部門。在那裡，她參與美國最知名的活屍影集「陰屍路」（The Walking Dead）第一季的製作包括海報，該份海報後來成為這部劇集最具標誌性的畫面之一。在疫情期間，這幅海報因為對應疫情中的現實而在網絡走紅。

為人端咖啡等待機會

她說，自己做過很多輔助性的工作，在學校書店做過店員，在蘋果店做過銷售，在好萊塢大廠做實習生時，要記住每個人喜歡的咖啡口味，然後隨時等待可能給自己的工作。她還記得當初去迪士尼面試，進入第二輪被刷下來，不過後來，她成為迪士尼的合作者，而這部作品就是「美生中國人」。

楊夢瑩25歲​​時創立視覺特效後期製作公司Alpha Studios，並躋身富比世好萊塢和娛樂界30歲以下30人榜單。（楊夢瑩提供）

創造不一樣的孫悟空

楊夢瑩25歲時創立視覺特效後期製作公司Alpha Studios，並在2018年進入福布斯好萊塢和娛樂界30歲以下30人榜單。她每天工作十小時，忙碌時12個小時。她說，視覺特效看起來很酷，是天馬行空，但其實是一個需要很多細節和科技搭建的工作。所以她在製作視效前都會閱讀劇本，了解情節發生的地點、年代和氛圍。

今年5月上映的「美生中國人」是她最具個人化的作品。（迪士尼提供）

今年5月上映的「美生中國人」是她最具個人化的作品。她說，孫悟空是一個非常受歡迎的角色，她從小就看。如今她把一個不一樣的孫悟空帶到西方觀眾面前，還有觀音菩薩，覺得非常自豪。在製作片中雲的畫面時，她參考加州雲的形狀和澳洲雲的形狀，做了很多討論和調整。她最理想的視效是讓人們看不出視效，像真的一樣，就需要很多素材積累，選擇調整和技術支持等。隨著AI的發展，視效可參考使用的數據素材越來越多，也會幫助視效更加逼真。其實亞裔很適合做視效，因為這個工作需要專注力和關注細節。