北好萊塢槍案3死1傷 多名嫌犯在逃
洛杉磯市北好萊塢（North Hollywood）日前發生一起槍擊案件，造成三人死亡、一人受傷，目前多名嫌犯在逃，槍案原因仍在調查中。
當局表示，警方正在搜捕10月16日（周一）晚槍擊案的嫌犯，案發在晚上9時30分左右，現場位於Moorpark街和Lankershim大道交叉口Ernie's Taco House的停車場，對面就是St Charles Borromeo天主教堂，附近有多家餐廳。
這起槍擊案導致三人死亡、一人受傷，其中一名受害者在現場當場死亡。據悉，另外三人當時自己開著黑色賓士車（Mercedes Benz）前往醫院搶救，其中兩人傷重不治，賓士車仍然停在醫療中心急診室入口前，戶外區域已用黃色警戒線封鎖。
警方沒有立即確認死者身分，一名倖存受害者仍在醫院接受治療，情況不明。槍擊案的具體細節有限，當局沒有公佈案發動機。
警方稱，三至四名在逃的嫌犯，被描述為身穿黑色衣服的西裔男性，有人看到他們乘坐一輛銀色轎車沿著Lankershim大道向南行駛。任何了解此案件資訊的人請聯繫洛杉磯市警察局（LAPD）。
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