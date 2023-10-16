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大洛杉磯台灣會館 25周年募款

記者啟鉻／洛杉磯報導
演講嘉賓吳怡農。（記者啟鉻／攝影）
演講嘉賓吳怡農。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯台灣會館15日在工業市太平洋棕櫚度假酒店舉辦25周年募款年會，主題是「穩健與永續」。台灣「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農受邀擔任演講嘉賓。駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀讚揚台灣會館對社區所做貢獻，總統蔡英文透過視頻表達對年會祝賀。

募款年會受到台美人積極響應，現場氣氛熱烈。年會開始，2023台美小姐登台，她們代表會館參加很多社區公益活動，展示親善大使形象和活力。洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇表示，募款年會的主要內容之一，是提供會館建館更新報告。受通貨膨脹影響，會館建案有所調整，並已遞交市府。

紀欽耀處長表示，自2023年初履任以來，感覺大洛杉磯台灣會館能量非常強大，舉辦的台美人傳統周活動非常熱鬧。台美小姐參加在杭廷頓灘市舉辦的遊行活動，在美國主流社會發聲。台灣會館還舉辦一系列社會公益活動，是洛杉磯的堅強堡壘。

蔡英文總統透過視頻表示，大家都關心台灣發展，令她非常感動。過去25年，台灣會館做了許多工作，讓美國社會認識台灣文化，也讓更多朋友認同，疼惜台灣這片土地。在大家的努力下，台美關係愈來愈好。

特邀嘉賓吳怡農在演講中，說明「壯闊台灣聯盟」致力於國家安全與公民參與的使命。他提醒，雖然台灣近年國際地位大大提升，越來越多人與台灣站在一起，但不要忽視來自中共的武力威脅。台灣必須在防衛能力上得到提升，強化社會韌性為可能的緊急狀態做準備。他表示，台灣內部有分歧、不團結，對手就會趁虛而入。

吳怡農指出，大洛杉磯台灣會館在未來有宏大目標，希望會館融入和服務美國社區，這是值得大家驕傲和支持的事。

僑務委員會委員長徐佳青、客家委員會楊長鎮主任委員等也透過視頻向募款年會致賀詞。羅斯密市（Rosemead）市長李志到現場祝賀並支持台灣會館新建計畫。

大洛杉磯台灣會館董事及嘉賓合影。（記者啟鉻／攝影）
大洛杉磯台灣會館董事及嘉賓合影。（記者啟鉻／攝影）
募款年會現場。（記者啟鉻／攝影）
募款年會現場。（記者啟鉻／攝影）
現場募款。（記者啟鉻／攝影）
現場募款。（記者啟鉻／攝影）

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