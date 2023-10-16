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餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

如何選購萬聖節南瓜？有些適合雕刻 有些適合做派 煮菜燉湯

記者朱敏梓／洛杉磯報導
康乃狄克州田野南瓜非常適合用來雕刻。（記者朱敏梓/攝影）
康乃狄克州田野南瓜非常適合用來雕刻。（記者朱敏梓/攝影）

萬聖節將至，南加的各大超市早就擺放出了各式各樣的南瓜，用於雕刻南瓜燈和裝飾，一些超市例如Trader Joe's，更是設置了專門的南瓜專區，放在門口最顯眼位置。這些琳瑯滿目、外表各異的南瓜究竟該如何挑選呢？除了裝飾之外是否可以食用？這篇萬聖節南瓜選購指南，帶你認識全美國超市裡的萬聖節南瓜。

從上到下三層：袖珍小南瓜、芝士南瓜、糖派南瓜和白色南瓜。（記者朱敏梓/攝影）
從上到下三層：袖珍小南瓜、芝士南瓜、糖派南瓜和白色南瓜。（記者朱敏梓/攝影）

康乃狄克州田野南瓜（Connecticut Field Pumpkin）：這是一款萬聖節的經典南瓜，也是農場裡最常見的南瓜。這款南瓜呈黃色橢圓形，皮薄，特別適合雕刻，用來做南瓜燈。在做南瓜燈時，可以把南瓜子掏出來，放進烤箱或是在鍋裡炒了當瓜子吃。

糖派南瓜（ Sugar Pie Pumpkin）：這款南瓜和第一款相比，顏色類似，外型更圓潤，個頭要小很多，通常只有2-4磅，是美國人吃最多的南瓜品種。糖派南瓜的果肉香甜，適合用來做南瓜派或其他南瓜點心，超市中賣的南瓜罐頭也是糖派南瓜製作而成。

觀賞性南瓜（Ornamental Gourds）：在超市裡總能見到一些外表奇形怪狀、酷似葫蘆的南瓜，這種觀賞性南瓜外表特別具有裝飾性，並且容易生長，乾燥後還可以保存很久，價格也很美麗，只需要幾元錢，但不適合食用。

觀賞性南瓜不可食用。（記者朱敏梓/攝影）
觀賞性南瓜不可食用。（記者朱敏梓/攝影）

芝士南瓜（Cheese Pumpkin）：芝士南瓜在美國擁有悠久的歷史，通常呈現較寬大的暗橙色體型，不像經典南瓜那樣顏色橙黃，形狀卡通可愛，芝士南瓜的肉比較厚又甜，適合烤著吃或做南瓜派，也適合燉煮等長時間的烹調方法，例如南瓜湯。

日本南瓜（Kabocha Squash）：這款產自日本的南瓜頗受亞洲人歡迎，這款南瓜果皮呈深綠、果型較小，果肉很紮實，吃起来口感像栗子，绵密软糯香甜，無論是蒸着吃、煮菜、燉湯或者南瓜餅都是不错的選擇，還可以用來做日本天婦羅。

袖珍小南瓜（Sweet Dumpling Squash）：袖珍小南瓜顏色通常是白色帶有斑駁的黃色、橙色或綠色斑紋，每個重量不到一磅，特別適合一人或者兩人份食用。裡面的果肉光滑細嫩又甜，適合使用，可以切成兩半，填上蔬菜和肉類，灑點橄欖油，送進烤箱烤，在烘烤之後味道更加香甜。此款南瓜皮也可以食用。

除了種類繁多，許多人傻傻分不清的是，Pumpkin和Squash都翻譯成「南瓜」，究竟有何區別呢？事實上，我們平常說的「南瓜」，包含了來自美洲的南瓜、筍瓜、櫛瓜三個種類，它們同屬於葫蘆科，在英語中統稱為squash，而pumpkin特指那些不僅顏色是橘色或黃色，且形狀扁圓的品種。也就是說，Pumpkin是Squash中的一個品種。除了外型的差別，另一個重要的特徵就是，Pumpkin的種子可食用，也就是我們通常吃的南瓜子。

萬聖節 日本 康乃狄克州

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