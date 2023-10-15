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五星評價換禮物 5000店家疑不當促銷

編譯胡立宗／綜合報導
Yelp平台開始調查送禮換評價的行為。左為Yelp上五星評價就可領100元禮物卡的文案，右為Le Bijou Nails and Spa店東Nikki Tran。（取自FOX電視台畫面）
Yelp平台開始調查送禮換評價的行為。左為Yelp上五星評價就可領100元禮物卡的文案，右為Le Bijou Nails and Spa店東Nikki Tran。（取自FOX電視台畫面）

網路平台的消費評價重要性越來越高，特別是Yelp這類平台的評價，往往成為民眾是否消費的關鍵。因此店家為了提高評分，紛紛推出各類特惠活動，小的如「五星就能換免費餐點」，大的如「五星就能抽58吋電視」，但是Yelp近日公布5000家疑似不當促銷的店家名單並加註警語，要消費者格外當心。

聯邦貿易委員會（FTC）先前已經長期追蹤不實評價的行為，未來還可能對有償不實評價與文章開罰。

只要在店家在Yelp首頁標上五星換禮物、換禮物卡，折現或折購的廣告，Yelp現在開始都會加注Compensated Activity Alert（補助活動），或 Suspicious Review Activity Alert（可疑評價）的警語。

FOX走訪了一家Nails and Spa美容店，他們最近才因五星可領100元禮物卡而被Yelp加註警語。不過店東Nikki Tran強調，他們不是在「賄賂」，他們只是希望獲得好評價，這個活動是行銷團隊做的，Yelp一公告就取消了。

Yelp強調，只要發現評價是有償的就會移除，並關閉帳號。專家則說，當評論文多次提到店家或品牌時，消費者就要當心了，特別是評論者根本不住在這個地區還多次評價、貼文。

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