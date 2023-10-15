華人女婿赫喬治 再戰聖蓋博市議員

赫喬治積極參與華人社區活動。（赫喬治提供）

「華人 女婿」赫喬治（Jorge Herrera Avila）10月16日將宣布參選2024年聖蓋博 市議員，政見包括提升聖蓋博市治安，發揚各族裔文化，舉辦多元豐富的社區活動，因為太太是華人，他對亞洲文化比較了解，容易與華人社區溝通和共識。

赫喬治曾於2022年首次參選聖蓋博市議員，他表示，與上次競選相比感覺更有動力。他在最近幾年走訪社區，與市民聊天，了解了民眾需求，提升社區治安。他認為，小商業是城市經濟的支柱，但目前小商業主普遍擔心高犯罪率的社會環境。加強社會治安，改善商業環境，對聖蓋博市吸引更多小企業進駐很重要。他還提到了年久失修的聖蓋博市警局設施，應該儘快修繕，強化基礎設施和科技更新。

赫喬治還希望讓聖蓋博的多元文化得到更大的展示空間。他說，如果當選，會推進更多社區活動，包括農夫市場、夜市等。同時保證各個族裔居民參與社區事務，實現多語言的信息傳播。他舉例，聖蓋博市有大量的華裔居民，城市應該好好利用微信，以華裔居民習慣的方式，將市府信息傳遞出去。

赫喬治是聖蓋博市HEAR委員會成員，該委員會主要推進該市的平等、溝通、多元、社會公平等事務，由7位委員組成。該委員會還為聖蓋博市議會的決策提供建議。赫喬治還是加州 財務長馬世雲（Fiona Ma）競選副州長的地區名譽代表。

赫喬治來自普通移民家庭，在El Camino社區大學獲得了政治科學和歷史的雙副學士學位，以及洛杉磯州大（Cal State LA）政治學學位。他的妻子謝婷是中國重慶人，兩人在南加州相識結婚。赫喬治因此也非常熟悉中國文化和聖蓋博市華人社區，曾前往中國旅遊數次。