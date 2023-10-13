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鮑爾溫公園市旅館改遊民公寓 華人擔憂

記者張庭瑜／洛杉磯報導
洛杉磯縣計畫改建鮑市汽車旅館為遊民公寓，引發當地華人社區關切與討論。（pexel示意圖）
洛杉磯縣計畫改建鮑市汽車旅館為遊民公寓，引發當地華人社區關切與討論。（pexel示意圖）

洛杉磯縣政府10月11日（周三）宣布將位於鮑爾溫公園市（Baldwin Park）的Grand Park Inn汽車旅館改建成為遊民公寓，預計將現有汽車旅館改建成107單間公寓單位，並已獲得加州Homekey 3.0計畫的撥款支持，及洛杉磯縣政府的全力支持。因改建地點毗鄰華人居民密集市，如天普市（Temple City）和艾爾蒙地市（El Monte），引起當地華人社區的關切。

目前改建提案已獲得洛杉磯縣政委員會的支持，並計畫將位於Francisquito Avenue 13921號的Grand Park Inn汽車旅館改成遊民公寓，而該址也與10號高速公路十分鄰近，周邊設施也十分便利，如知名快餐店，In-N-Out、Dunkin' Donuts等。此外，該地更是距離Foster Elementary School僅有四分鐘車程。

因此，改建提案也讓當地居民感到擔憂。鮑市陳先生表示，他對安全和即將進駐的遊民感到擔心，除了影響房產價值，未來可能會引發一系列問題，例如抗議活動。如果有抗議活動，他將也會參與其中。

根據縣政府發出的聲明，Grand Park Inn汽車旅館將改建成107個單間公寓單位，並提供社區服務、社區露台、寵物區域、景觀和安全改進等便利設施。每個公寓約為300平方英尺，並將配備浴室、廚房、家具、電器和儲物空間。此計畫將使洛杉磯縣的Homekey住房項目總數增加至25處，總共提供約1600個公寓單位。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）表示，鮑爾溫公園市在改進遊民服務體系方面發揮了關鍵作用。儘管一些社區存在反對意見，但鮑爾溫公園市再次展現了為最弱勢群體提供機會、希望和尊嚴的承諾。他們積極參與Homekey項目，以協助解決無家可歸問題。蘇麗絲相信，這項改建計畫將可向當地居民、政府、非營利開發商以及Medi-Cal管理的健康計畫合作帶來令人振奮的成就，並證明當各方合作並展現創新時，可以發揮很大影響力。

鮑爾溫公園市市長埃斯特拉達（Emmanuel J. Estrada）也表示，住房穩定對遊民至關重要。他對於能與洛杉磯縣政府和Weingart 中心協會的合作感到高興，這個計畫是他們致力於改善居民生活品質的又一個成功範例。

洛杉磯 遊民 鮑爾

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