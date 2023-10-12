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橙縣出現反猶太傳單 警建議舉報

橙縣訊
南加橙縣社區出現反猶太主義的傳單。（KTLA電視台畫面）
南加橙縣社區出現反猶太主義的傳單。（KTLA電視台畫面）

隨著巴勒斯坦哈瑪斯武裝分子對以色列發動致命攻擊，雙方衝突已演變成全面戰爭，南加橙縣的一個社區日前發現反猶太主義（Antisemitic）的傳單，讓當地居民非常不安。有人認為，以色列恐怖襲擊事件發生幾天後，反猶太主義的傳單出現在居民車窗上，事件並非巧合。

10月10日（周二）早上，橙縣地區的居民發現一些反猶太主義傳單，散佈在他們的社區和車輛中，Harwood Street和Chapman Avenue附近的汽車上，傳單就被公然放在車窗玻璃上。

傳單的標題是：猶太人對美國自由發動戰爭。同時傳單也瞄準反誹謗聯盟（Anti-Defamation League），一個與反猶太主義抗爭的反仇恨組織，傳單同時鼓勵公眾加入當地的民族主義團體。居民對於這些傳單的出現非常不安，Kari Ratkevich表示 ，「有人在我們的車上進行這樣的宣傳，它不屬於這裡，也不屬於美國。」

橙縣、長堤（Long Beach）地區的反誹謗聯盟領導Peter Levi指出，這些傳單顯然就是仇恨言論，文字宣揚猶太人的權力，已經控制了媒體、金融、政府、刑事司法系統、以及美國政策。這位領導人還認為，以色列恐怖攻擊事件發生幾天後，這些傳單出現在居民的車輛上並非巧合。 他解釋說，當以色列的軍事活動增加時，美國境內針對猶太人的反猶太主義也在增加。

儘管這些傳單並不違法，但橙縣警察局仍建議向當局報告此類事件，以便他們了解情況。

傳單的標題是：猶太人對美國自由發動戰爭。（KTLA電視台畫面）
傳單的標題是：猶太人對美國自由發動戰爭。（KTLA電視台畫面）

猶太 橙縣 以色列

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