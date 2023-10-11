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聖地牙哥雙十升旗 僑民挺台灣

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與會者圍著國旗造型蛋糕合唱「生日快樂歌」，慶賀中華民國112歲生日。(橙縣文教中心提供)
與會者圍著國旗造型蛋糕合唱「生日快樂歌」，慶賀中華民國112歲生日。(橙縣文教中心提供)

聖地牙哥雙十國慶升旗典禮10月8日在中華學苑舉行，歡慶中華民國112歲生日。活動先由中華學苑兒童及海外青年文化大使協會（FASCA）聖地牙哥分會合唱團領唱美國國歌及中華民國國歌，隨著國旗冉冉升起，彰顯了台灣僑胞對對國家的熱愛和支持。

今年升旗典禮由聖地牙哥雙十委員會聯合聖地牙哥中華學苑舉辦，應邀出席的貴賓包括駐洛杉磯辦事處副處長張正育及組長王冠惠、橙縣文教中心主任蕭蓓如、僑務委員謝家樹、僑務諮詢委員黃莉莉、僑務促進委員張慧娟、聖地牙哥中華學苑理事長王圓弘、聖地牙哥中華學苑創校校長法薇、聖地牙哥中華學苑副校長柳靜娟、聖地牙哥北郡中文學校校長林玉惠、聖地牙哥台灣同鄉會會長暨僑務顧問葉芸青。駐洛杉磯辦事處副處長張正育表示，非常感謝聖地牙哥僑界朋友們對台灣的熱愛、感念鄉土之心以及愛家愛國的初心與初衷，即便在海外也能看到中華民國國旗旗海飄揚的升旗典禮，展現「民主台灣、堅韌永續」價值。尤其今年還有年輕世代FASCA成員一起加入，讓升旗典禮活動更具不同世代團結一心與傳承的意涵。

聖地牙哥僑學界8日在中華學苑舉行「112年雙十國慶升旗典禮」。(橙縣文教中心提供...
聖地牙哥僑學界8日在中華學苑舉行「112年雙十國慶升旗典禮」。(橙縣文教中心提供)
駐洛杉磯經文處副處長張正育盛讚聖地牙哥僑學界舉行雙十國慶升旗典禮，展現「民主台灣...
駐洛杉磯經文處副處長張正育盛讚聖地牙哥僑學界舉行雙十國慶升旗典禮，展現「民主台灣、堅韌永續」價值。(橙縣文教中心提供)

當天升旗典禮禮成後，由橙僑中心主任蕭蓓如頒發FASCA聖地牙哥分會112年新生訓練結業證書，並由中華學苑兒童及FASCA聖地牙哥分會合唱團帶領大家齊唱梅花。隨後僑學界合唱生日快樂歌，並由張正育切蛋糕，祝賀中華民國112歲生日快樂、國運昌隆。

橙僑中心主任蕭蓓如(一排右四)為FASCA聖地牙哥分會完成112年新生培訓的青年...
橙僑中心主任蕭蓓如(一排右四)為FASCA聖地牙哥分會完成112年新生培訓的青年文化大使頒發結業證書。一排右起為FASCA聖地牙哥分會顧問謝家樹僑務委員、諮詢導師柳靜娟，一排左一為諮詢導師曾詩韻。(橙縣文教中心提供)

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