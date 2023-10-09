水晶之夜 南加大亞凱迪亞醫院慈善募款

心臟科專家Henier Vogelbach博士在水晶之夜慈善籌款晚宴中受表彰。（記者朱敏梓／攝影）

南加大亞凱迪亞 醫院基金會(USC Arcadia Hospital) 第34屆年度「水晶之夜Crystal Ball慈善籌款晚宴」10月7日晚在巴沙迪那會展中心舉行。晚會表彰南加大亞凱迪亞醫院多年來的捐贈者和支持者，今年心臟科專家Henier Vogelbach獲得表彰，現場還有來自Big Bad Voodoo Daddy的音樂表演，為當天的晚會增添更多精彩。

聯邦眾議員趙美心、亞凱迪亞市長April Verlato、市議員鄭博仁，市議員關美滿（Sharon Kwan）、南加大亞凱迪亞醫院CEOIkenna (Ike) Mmeje等出席晚宴。鄭博仁表示，感謝每一個水晶之夜的支持者，尤其是南加州 亞裔們，他們將水晶之夜視作回饋社區的重要方式。

接受表彰的Henier Vogelbach醫師說，這是一個驚喜，因為這是第一次有醫師被選為獲獎者，他為獲得這項榮譽感到自豪。

Heiner從30多年前開始在亞凱迪亞美以美醫院（Arcadia's Methodist Hospital, 現為南加大亞凱迪亞醫院）執業，曾擔任心臟科主任和醫療科主任，並擔任基金會董事會成員超過12年。Heiner積極參與南加大亞凱迪亞醫院的募款活動。

Heiner把醫院當作他的「第二個家」，他曾三度主持或共同主持水晶球活動，並協助為Cath實驗室和其他醫院部門的技術創新籌集資金。12年前，及時的癌症診斷挽救Heiner生命，多年來Heiner一直用行動支持醫院。他表示，非常高興能為醫院籌集第二套最先進的雙平面成像系統資金。