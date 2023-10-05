華人女性政壇先鋒胡張燕燕 與范士丹珍貴合影曝光

胡張燕燕說，與范士丹的交流使她受益良多，對她後來投身政界和商界都有極大的助益。(胡張燕燕提供)

美國女性從政的指標人物、加州 聯邦參議員 范士丹（Dianne Feinstein）29日辭世，政界要角紛紛哀悼。 作為南加華人女性政壇先鋒的胡張燕燕（Grace Hu），回憶了自己曾經與范士丹相鄰而坐、親切交流的一次聚餐經歷。

胡張燕燕是南加州90年代最早一批走上政壇的華人女性，在喜瑞都市市議會先後任職14年。在1995年擔任市長期間，她曾被選中前往白宮參加全國市長年會，而在這三至五天的行程中，她意外受邀與范士丹共進晚餐。

「她皮膚白晳、氣質出眾，口才極佳且言之有物，極具領袖風範。」胡張燕燕憶述，當晚約有近30位來自全美各地的女性政客，而她恰好被安排坐在范士丹身邊 。 她們的當晚的交談內容輕鬆隨性，有閒話家常，也有關於女性參政經驗的交流。

胡張燕燕感歎：「那天晚上的聚會使我受益良多，對她後來投身政界和商界都有極大的助益。 」而在得知范士丹仙逝的消息後，她心情沉重，回想起當年在華府與范士丹的交流的場景，深感懷念。

范士丹於上9月29日凌晨2時許在華府家中辭世，享耆壽90歲。她是美國在任最久的女性參議員，美國國會和白宮都降半旗致哀。 在擔任參議員之前，范士丹曾任舊金山 市長，她的遺體也於9月30日晚間乘坐總統機隊的軍用飛機抵達舊金山，並將於4日被安置在舊金山市政廳。公眾可在市政廳弔唁簿上簽名，並在上午9時至下午7時期間，前往悼念這位政壇歷史性人物。