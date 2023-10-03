州長出手 洛縣油價連降3日 專家預計還會跌

洛杉磯縣每加侖自助普通汽油的平均價格在25天內上漲23次後，已連續第三日下跌。（記者趙健/攝影）

南加油價 飆升，洛杉磯縣每加侖普通汽油平均價格在25天內上漲23次。 最近幾日，終於出現回調跡象；截至10月2日油價已連續下跌第三日，從每加侖平均6.291元降至6.285美元，專家預計，未來幾天油價還會有所下降。

根據Pasadena Now報導，油價下降原因是民主黨州長紐森（Gavin Newsom）9月28日致函加州 空氣資源委員會（California Air Resources Board，簡稱CARB），要求CARB允許煉油廠開始使用成本相對較低的冬季汽油添加劑，通常情況下，加油站只有在每年11月1日後，才可以開始銷售含冬季添加劑的汽油。

油價資訊平台GasBuddy石油 分析主管Patrick De Haan 9月29日在社媒平台X上表示，由於CARB的放行，加州汽油市場價格大幅下調，洛杉磯縣及南加的汽油每加侖下降84美分。Haan預計，即便加油站在最初幾日不會做出大幅價格讓步，但在10月2日這一周的中旬，加州、亞利桑納州、內華達州的油價降幅，將會進一步擴大。

根據美國汽車協會（AAA）和石油價格資訊服務公司數據，自去年10月11日以來，加州平均油價上漲91.8美分。 雖然10月1日下跌1.7美分，但較一周前仍上漲16.9美分，較一個月前上漲89.6美分；不過，比一年前下降了17.4美分， 且比2022年10月5日創紀錄的6.494美元的價格下跌20.9美分。

從全國範圍來看，平均油價在過去14天內下降12次，下跌十分之一美分，至3.814美元。 全國油價比一周前下降3.5美分，比一個月前下降十分之一美分，但較一年前上漲1.8美分。 相較於2022年6月14日創紀錄的每加崙5.016元，已下跌1.202元。