洛縣「零保釋金」上路 華裔民代反對

「零保釋金」制度自10月1日起在洛杉磯縣全面實行。（Pexels.com）

備受爭議的「零保釋金」（zero-bail）制度10月1日起在洛杉磯 縣實行，該制度將取消大多數因非暴力或非嚴重犯罪被捕者現金保釋，允許他們審前釋放。 非暴力犯罪包括偷竊、破壞公物、販毒、偽造、非法監禁、入室行竊和入店行竊。

該政策引起洛縣 諸多城市不滿，12個城市9月29日向洛杉磯縣高等法院提告，尋求阻止或推遲該制度的實施。 華人聚集的亞凱迪亞市（Arcadia）也是其中之一，該市經理Dominic Lazzaretto表示，新的保釋金制度可能對亞市造成嚴重傷害，導致犯罪率上升， 亞市支持平衡個人自由與公共福祉的政策，但目前尚未找到可行方案來確保這種平衡。

該市華裔市議員鄭博仁說，雖然那些倡導零保釋金的人可能有好的初心，但這種方法只會增加犯罪。我鼓勵其他城市堅定立場，反對傷害居民的政策 。

「零保釋金」製度下，大多數因低級、非暴力、非嚴重犯罪而被捕者，可以在保證出庭的情況下於逮捕地點釋放；而那些對公眾可能構成較大風險的犯罪者，如針對兒童的犯罪、意圖實施性犯罪、涉及槍枝和毆打的案件，將轉交給24小時待命的治安法官，決定是否在審前進行拘留，或使用電子監控設備等。因謀殺等重罪被捕者，沒資格得到零保釋金。

洛杉磯縣高等法院於今年7月宣布實施新政策決定，並指減少因非暴力、非嚴重、低階犯罪被捕或傳訊到案的嫌犯使用現金保釋，可以降低現金保釋對少數族裔和低收入人群的歧視。 主審法官傑斯納（Samantha P. Jessner）在洛杉磯縣高等法院的新聞稿中表示，一個人的支付能力，不應成為決定此人在審判前留在監獄還是被釋放的核心要素，新保釋金制度「使高等法院擺脫以財富為基礎的拘留制度」。

在傳統保釋流程下，保釋金額大小與犯罪行為有直接關聯，嫌疑人可在逮捕後48小時內被保釋，不考慮其是否會造成安全問題或返回法院的可能。加州 司法委員會發布的研究指出，不採取金錢保釋，改由風險判斷作為釋放標準可以提高公共安全，輕罪再犯的案例可減少5.8%，重罪可減少2.4%。

不過，該案被認為變相放寬保釋條件，引發許多執法部門與民選官員反對。 宇洛縣（Yolo County）檢察官Jeff Reisig在社媒平台X上表示，洛杉磯縣的政策制定者，忽視零保釋對犯罪率影響。2023年研究發現，2020年4月至2021年6月，受新冠疫情影響，加州施行「緊急保釋金計劃（Emergency Bail Schedule）又稱零保釋金（0 Bail）」；其中宇洛縣因「零保釋金」出獄的嫌犯，約70%會重新犯罪並被逮捕。

洛杉磯縣政委員米切爾（Holly J. Mitchell）公開指出，不能將保釋與問責混為一談，社區應該投身有助防止犯罪發生的措施。