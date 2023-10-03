北美洲台灣人醫師協會 賀義診20年

曾參與義診服務的醫護人員，慶賀北美洲台灣人醫師協會國際義診20周年的里程碑。（記者蕭迪玉╱攝影）

北美洲台灣人醫師協會（NATMA）日前在太平洋棕櫚大酒店（Pacific Palms Resort），舉行第39屆年會晚宴，近500位嘉賓出席，祝賀協會國際義診服務20周年。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長紀欽耀在晚會中致賀詞表示，北美洲台灣人醫師協會是北美洲第一個台灣人創立的專業協會，在過去的20年，醫師協會前往各地義診，展現台灣人社團從事醫療及人道外交的典範。

前衛服部部長陳時中 ，在晚會中以「Covid-19台灣成功抗疫的經驗」為題發表專題演講，分享他擔任台灣防疫總指揮時幾個令人驚心動魄的關鍵時刻。

當晚協會還頒發第三屆傑出台灣醫師社會服務獎給立法委員林靜儀醫師，以及頒發傑出年輕台美醫師獎給許恩得醫師，表彰兩位醫師在台灣及美國社會服務方面的卓著貢獻。同時，為加強世代傳承，也由北美洲台灣人醫師協會基金會南加分會董事長許正雄頒發獎學金給三位優秀台美醫學 生周德風、黃乾彰及王思翰。

台灣前衛福部部長邱文達、前美國衞福部副助理部長林元清、橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如、立法委員林靜儀及美國國會眾議員 趙美心等，均出席晚會。