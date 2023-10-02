銀行尾隨老婦盜取5萬元 2男被捕

尾隨銀行取錢長者的兩名盜竊嫌犯。（警方提供）

南加 河濱市兩名男子，日前在橙縣 尾隨一名從銀行取錢返家的女性長者，分散受害者注意力，趁機盜取長者5萬元現鈔後逃跑，近日兩名嫌犯被警方拘捕。

根據警方提供資訊，一名79歲老人開車到杭廷頓灘市（Huntington Beach ）Bolsa Chica街一家銀行取錢。當她提取了5萬元現鈔放入信封後，離開銀行開車返家。大約一個小時後，當她正要進入車庫時。兩名尾隨嫌犯上前，一人詢問老人如何去當地醫院，另一人趁機繞到車另一邊，將放在座位上裝有5萬元現鈔的信封盜走。兩人得手後駕車快速離去。

調查人員接到報案後，經過多個線索追蹤，拘捕了兩名嫌犯，分別是42歲安諸（Ionut Marius Andrei）和38歲奧普瑞（Stefan Romero Oprea），均來自河濱市。涉嫌重大盜竊罪、共謀犯罪和對年長者盜竊罪，現拘押在橙縣監獄 。

這種尾隨銀行取款人的作案方式稱為Bank Jugging，歹徒會密切注意在銀行取錢的顧客，包括自動取款機的提款者，觀察顧客是否提取了現鈔。然後，歹徒跟蹤提款者，通過分散對方注意力盜取現鈔。