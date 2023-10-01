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棕熊漫遊聖縣 不幸被撞死

洛杉磯訊
一隻棕熊出現在聖伯納汀諾縣的多個居民區。（KTLA）
一隻棕熊出現在聖伯納汀諾縣的多個居民區。（KTLA）

9月29日（周四）晚上在南加州內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino）一處居民區，上百名居民圍觀一隻熊被一群加州漁獵局工作人員追逐，最終這隻棕熊在穿過210高速時，不幸被一輛汽車撞死。

這隻雌熊最初是在聖伯納汀諾以北地區Muscoy的Mary街和Darby街一棵樹上被發現的。凱文·豪厄爾斯（Kevin Howells）和漁獵局的同事留在現場，希望能夠安全地讓牠平靜下來。但此舉被認為風險太大，因為在如此高度，假如施打鎮靜劑，可能會導致牠跌倒並受傷。

豪厄爾斯表示：「鎮靜劑飛鏢射入體內後，我們可能會在黑暗中失去牠，而我們當時不願意冒這樣的風險。」因此，大家決定等待棕熊自己下來，而這場對峙整整持續了一天。晚上七點前，這隻熊終於從樹上下來，開始在街上奔跑。 有人看到牠翻過柵欄，慢跑穿過住宅區。

居住在對峙發生地街道對面的居民Perez 回憶道：「我猜牠跳過了柵欄，人們顯然在試圖追隨牠，牠很害怕，然後牠再次跳過柵欄來到街上。」當晚有超過 100 人聚集在路口觀看這隻熊。

豪厄爾斯解釋說：「每當牠們來到一個不熟悉的地方，並且周圍有大量的人和噪音，就會增加棕熊的壓力。」

隨後，這隻熊於上周四晚上跑過附近的房屋。然而據官員稱，牠在穿越 210 高速公路時被車輛撞死。官員表示，儘管生活在高壓環境中，這隻熊已經習慣了在市區漫遊和長途旅行。牠來自西拉瑪德瑞（Sierra Madre）附近的山麓，被捕獲並轉移到聖迪瑪斯（San Dimas）上方的聖蓋博山脈。上週日，牠在庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）被發現，隨後被抓獲並再次轉移。但牠繼續東行，最終進入了Muscoy。

對於棕熊在居民區出現的情況，相關官員建議，民眾在社區遇到野生動物時應留在室內，大量人群可能會嚇到動物，同時也會讓野生動物工作人員的捕捉任務更加困難。國家公園管理局列出了一系列在遭遇熊時保持安全的提示，包括平靜地與熊交談，這樣牠就知道你是人類而不是獵物，盡可能保持冷靜；不要逃離或讓熊吃掉你的食物，也永遠不要試圖爬上樹逃跑。

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