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雙十高球賽 百位球友競逐

記者張庭瑜／洛杉磯報導
今年的「一竿進洞大獎」獎品是一輛瑪莎拉蒂跑車。（南加州中華民國高爾夫球聯合會提供）
今年的「一竿進洞大獎」獎品是一輛瑪莎拉蒂跑車。（南加州中華民國高爾夫球聯合會提供）

加州中華民國高爾夫球聯合會主辦的第27屆國慶盃高爾夫球邀請賽9月25日（周一）在惠提爾市（Whittier）友誼山莊高爾夫球俱樂部（Friendly Hills Country Club）開打，今年的「一桿進洞獎」首度升級，獎品包括最新款式的瑪莎拉蒂跑車，吸引了逾百位高爾夫球友奮力一搏，可惜無人獲得。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀讚揚高球賽不僅促進了球友之間的友誼，也凝聚了僑胞的心，體現了強身健體及僑社團結的多重價值，共同慶祝中華民國雙十佳節。

當天，每輛電動高爾夫球車上都飄揚著中華民國和美國國旗，50多輛球車一字排開，氣勢壯觀。開球儀式結束後，球車緩緩進入球場，展開了一場精彩的高爾夫球賽。

加州中華民國高爾夫球聯合會會長葉俊麟指出，南加州高爾夫球水平高，自己曾是歷屆「最高桿」會長，也非常高興能夠再度參加這次球賽，享受美麗的球場風光和秋涼天氣。他指出，今年的「一桿進洞獎」經過了新世紀寶馬董事長林子序的加持，升級獎品為最新型的瑪莎拉蒂跑車和BMW的I5電動車，相信會激勵所有參賽球友的競爭慾望。

此外，比賽中還有華航和長榮提供的商務艙來回機票等獎品，晚宴上也有抽獎環節。最後，葉俊麟感謝大家用高爾夫球賽來慶祝中華民國生日快樂，呼籲繼續支持和愛護台灣。

國慶盃高爾夫球邀請賽開球儀式，(左起)張正育副處長、袁健生大使伉儷、葉俊麟會長、...
國慶盃高爾夫球邀請賽開球儀式，(左起)張正育副處長、袁健生大使伉儷、葉俊麟會長、紀欽耀處長、輔導會長陳玲華、洛僑中心主任陳敏永、前會長汪蔚興。（南加州中華民國高爾夫球聯合會提供）
全體來賓大合影，充滿著慶祝中華民國國慶的喜悅。（南加州中華民國高爾夫球聯合會提供...
全體來賓大合影，充滿著慶祝中華民國國慶的喜悅。（南加州中華民國高爾夫球聯合會提供）

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