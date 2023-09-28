駭中控系統盜車 不用1分鐘

竊賊利用感應器竊取遙控器訊號發動車輛。（取自CBS電視台畫面）

高價車愈來愈普遍的問題之一，就是被竊的風險愈來愈高。美國2019年至2021年共有260萬台車遭竊，2022年更有超過100萬台被偷，是2008年以來的新高。失竊數第一名的是2020年至2022年款的Dodge Charger Hellcat， 比其他車輛被竊的機率高上60倍。

竊賊偷車的方法之一是偷錄遙控器（key fob）的訊號，然後啟動車輛溜之大吉。但是最新發現是，更高明的手段已經出現，把遙控器放進電磁波隔絕箱（Faraday box）也沒用，因為歹徒直接駭進車子的中控系統（CAN bus，區域網路控制器），然後更改設定，再以「新鑰匙」（donor key）啟動車輛，高手來做全部時間不超過一分鐘。

對應的防盜法是幫愛車的中控系統加裝「防火牆」，就算駭客 駭進了系統，但是沒有防火牆的解鎖PIN碼一樣不能發動，不過這樣的外加系統（after-market security system）可不便宜，要價1200元起跳。只不過，說來好笑，防盜專家透露，愈先進的竊賊愈討厭舊版的防盜工具，例如一具方向盤大鎖（steering wheel lock），就能嚇退非常仰賴高科技的新生代偷車賊。

說回失竊率極高的Dodge Charger Hellcat，CBS報導，密西根州 法明頓市（Farmington）Ivy Stryker就是「受害者」之一，竊賊兩度看上他的Charger Hellcat，但是都未得手。第一次是好運，因為車子與手機、iPad聯動，因此半夜1時竊賊發動車子後，全家警報聲大作，當他衝出去看時，竊賊正試圖從天窗脫身。

竊賊第二次看上Ivy Stryker的車時，竟然偷了另一台車從後面推。（取自CBS電視台畫面）

第二次，Ivy Stryker已經幫車子的中控系統加裝了防火牆，竊賊駭進了系統卻無法發動，最後竟然偷了另一台車來「推」 Charger Hellcat，但是因為實在太過顯眼，竊賊雖然推了17哩但還是放棄，Ivy Stryker最後靠著GPS定位找回愛車。Ivy Stryker的心得是，車廠真的應該要改進防盜系統了，不過從開始到真的實用，恐怕得花好幾年，而且問市沒多久就會被破解，正如防盜專家Steve Lobello所說，偷車賊根本不必上課學，YouTube 什麼都有。

回顧防賊與偷車的角力過程，最早是繞過車鑰匙發動的短路法（hot-wiring），車廠的對應方式就是改進車子的啟動系統，利用智慧鑰匙才能發動車輛，但是當智慧鑰匙問市後，竊賊就開始用複製鑰匙的方法偷車。等到車廠想出無鑰匙方法後，竊賊就開始駭進中控系統，現在最先進的防火牆能抵擋多久，沒有人知道，因為道高一尺、魔永遠再高一丈。