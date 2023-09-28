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偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

米慎、灣景…舊金山汽車失竊高發區

編譯組／綜合報導
舊金山汽車失竊報案，比去年同期的4540起增加了11%。（美聯社）
舊金山汽車失竊報案，比去年同期的4540起增加了11%。（美聯社）

汽車盜竊案激增的舊金山，截至今年9月24日共接到5038起汽車失竊報案，比去年同期的4540起增加了11%。對此執法人員似乎和居民一樣感到困惑。舊金山的情況與全國範圍內的趨勢如出一轍。檢察官將這一趨勢與社交媒體上的視頻聯繫起來。這些視頻展示了如何用一根USB線和一把螺絲刀，偷竊起亞（Kias）和現代（Hyundai） 汽車。然而，舊金山警方的數據提供了其他因素的線索，包括地點。

偷車案件似乎主要集中在寶朵拉（Portola）、米慎（Mission）區和灣景（Bayview）區等地區，在這些地區，高速公路縱橫交錯，工業建築街區與停車場交織在一起，這種布局對於那些想偷車後神不知鬼不覺地離開的人來說，很有誘惑力。

今年，米慎、灣景、寶多拉和南市場，每1000名居民中就有三起此類事件。相比之下，住宅密集、通往高速公路的路線較長的社區，發生的機動車盜竊案較少。今年，華埠和內列治文每千名居民中各有兩起盜竊案。

舊金山市警局灣景分局的馬龍（David Maron）隊長指出，灣景區內有大片相對隱蔽的工業區，因此很容易受到偷竊，尤其是與 「有更多住房、更多攝像頭和更多意識」的中心街區相比。他指出，偷車是一種機會犯罪，竊賊偷換車牌並臨時使用汽車，通常是為了實施其他非法行為。

舊金山 華埠 Hyundai

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