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大麻學分班 河濱加大傳授培植、入行竅門

編譯胡立宗／綜合報導
河濱加大進修班學生學習如何修整大麻葉。（取自Green Flower教材）
河濱加大進修班學生學習如何修整大麻葉。（取自Green Flower教材）

加州合法大麻潛藏無限商機，目前已有8萬多人投身這個行業，但是比起想賺快錢或是種來滿足自己菸癮的外行人，真正想進入這個行業的人，需要更瞭解大麻業中的眉眉角角，包括聯邦與加州法規的不同之處，如何申請營業執照，如何向銀行貸款，怎麼找律師，還有與其他業者如何搭配，正因如此河濱加大的推廣教育班（University Extension）才與業者合作，開設大麻學分班給有興趣一窺門徑的人們。

推廣教育班的負責人與財務長Eric Latham指出，他們已經設有教師與護理師的進修班，沒道理不開個大麻進修班，而且專班可以傳授與時俱進的正確知識，對有興趣進入大麻業的人來說更有知識價值。推廣教育班的課程主要分為四大類，醫療照護、培育種植、商業經營，與法律知識暨風險管理。

KTLA電視台指出，與河濱加大合作的公司是專攻大麻教學的Green Flower，他們已經與美國各地十數個學校合作、建立符合當地需求的課程。其執行長Max Simon受訪時表示，大麻業暗藏玄機，一不小心就可能血本無歸，因此合法經營、開拓市場至為關鍵，專班就在於從培植開始，一路教到科學醫療上的應用，與企業管理的要領。

Brandon Mendez在2023年春季參加專班，他快要拿到培育種植的學分了，未來還想拿醫療照護的學分，因為他本來就想用大麻治療偏頭痛。加上上課時間可以自行調整，因此他才能一邊工作一邊進修，所以才能這麼順利。

大麻 教育 加州

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