洛縣低收居民 面臨糧食短缺

南加大一項研究發現，洛縣有30%居民面臨糧食不安危機。（洛杉磯縣政府臉書）

KTLA 5電視台報導，南加大 （USC）多恩西夫（Dornsife）文理學院一項研究發現，洛杉縣約30%居民面臨糧食不安全問題，比前一年上升6%以上。

根據「餵養美國」（Feeding America）說法，聯邦農業部（USDA）將糧食不安全定義為「無法持續獲得足夠的食物，供家庭每個人過上積極、健康的生活」。

缺乏食物影響最嚴重的是低收入 居民。2022年，洛縣37%低收入居民面臨糧食不安全危機，截至2023年7月，這一數字已達44%。糧食不安對有色人種影響也比白人更甚。研究稱，非裔和西裔遭遇糧食不安全比例為38%，是白人（16%）的兩倍以上。

此外，聯邦對加州 補充營養援助計畫（CalFresh）結束，也加劇居民吃不飽。該計畫也稱食品券（food stamps），在新冠肺炎疫情期間多了聯邦政府支持，但這些福利於2023年3月結束，當時倡議者和民選官員警告，有數百萬加州人可能面臨糧食短缺危機。

南加大研究人員表示，糧食不安全強況急遽增加，可能與「食品券金額減少」有直接關連性。首席研究員德凱拉（Kayla de）說，洛縣單一家庭平均來自加州補充營養援助計劃的福利，從每月470元降至299元，「在食品價格高漲之際，當前CalFresh福利不足以滿足許多洛縣居民的食品需求，該計畫不再像以前那樣，有效的應對糧食不安問題。」

研究人員也同時發現，對食物銀行提供的服務需求也在增加。儘管沒有明確的「解決方案」來解決日益嚴重的糧食短缺問題，但德凱拉說，該研究強調擴大糧食援助計劃，及降低糧食價格的必要性，同時增加食物銀行和其他計畫。