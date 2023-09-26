侯友宜委派顧問童惠珍 拜會洛杉磯僑團

中國國民黨2024總統候選人侯友宜安排競選辦公室海外特別顧問童惠珍（前排右六），22日拜會洛杉磯羅省中華會館。（羅省中華會館）

中國國民黨 2024總統候選人侯友宜 9月21日結束訪美行程，因訪美行程時間有限及台灣緊湊日程安排，他未能到訪僑胞人數眾多、返台投票最積極的洛杉磯。不過侯友宜特別安排競選辦公室海外特別顧問童惠珍22日拜會羅省中華會館，表達對洛杉磯僑胞的感謝之情，邀請僑胞們持續關注2024中華民國 總統大選，並鼓勵僑胞返台投票支持國民黨。

童惠珍在中華會館受到李金生主席、全體職員、多位僑務委員及各僑團首長的熱烈歡迎。李金生表示，海外僑胞始終心繫自由民主的中華民國，關注2024年中華民國總統及立委選舉，希望一切順利，也預祝侯友宜市長當選總統。

童惠珍感謝羅省中華會館一直以來與中國國民黨維持的良好情誼。她表示，這兩年兩岸關係緊張，交流幾乎中斷。海外僑胞對這一現狀十分憂心，害怕戰爭一觸即發。對此，國民黨做出不懈努力，避免戰爭發生。包括前總統馬英九於3月展開大陸祭祖之旅，為冰封的兩岸關係開啟曙光；緊接著國民黨派遣夏立言副主席，到大陸探望台商，關懷僑生。

在場各位僑團代表紛紛發言給予支持，呼籲國民黨迅速整合在野力量，爭取選票最大化，實現民主政治中政黨輪替的真諦。