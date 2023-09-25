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華人「穿越」過中秋 和嫦娥姐姐逛廟會 與郎君玩投壺

記者張宏╱洛杉磯報導
嫦娥姐姐和唐朝美女們。（記者張宏／攝影）
嫦娥姐姐和唐朝美女們。（記者張宏／攝影）

和嫦娥姐姐一起逛廟會，和唐朝郎君一起玩投壺，猜燈謎吃星彩玉兔冰粉做慈善，9月23日在洛杉磯市區舉辦沉浸式漢服「月夕遊園會」，吸引數百華人參與。

（影音來源：記者張宏）

在洛杉磯市區的一處畫廊9月23日熱鬧非凡，這裡聚集一群穿著各個朝代衣服的人，有唐朝的貴妃和郎君、有明朝貴婦和錦衣衛，還有身穿現代衣服的民眾，大家在這裡一起過中秋。

中國傳統文化愛好者栗子是活動的主辦方。栗子表示，一直想舉辦沉浸式中秋活動。活動獲得南加漢服協會和北京聯合會等團體支持。沉浸式意味著沒有舞台，演員和觀眾是零距離，大家能身臨其境和演員互動，猜燈謎、玩遊戲、逛市集。

加州財務長馬世雲的社區代表（右二）也穿上漢服為主辦方栗子（右三）頒發感謝狀。 （...
加州財務長馬世雲的社區代表（右二）也穿上漢服為主辦方栗子（右三）頒發感謝狀。 （記者張宏／攝影）
和唐朝郎君一起玩投壺。（記者張宏／攝影）
和唐朝郎君一起玩投壺。（記者張宏／攝影）

活動舞台區設有小劇場和舞蹈表演，同時安排隨機出現的嫦娥姐姐和唐朝美女，不僅和大家合影，還讓大家集郵完成隱藏任務贏取小獎品。在古裝劇裡多次出現的投壺、套圈和猜燈謎等小遊戲，活動現場也可體驗，還能通過玩遊戲贏小獎品。

來自聖蓋博的華人孫小姐身穿明代服飾。她說，在美國過中國節日和穿漢服，平時缺乏氛圍感，這次能有身臨其境的感覺，想像穿越到唐朝。

穿著漢服跳現代舞毫不違和。（記者張宏／攝影）
穿著漢服跳現代舞毫不違和。（記者張宏／攝影）
製作糖人和拓字區。（記者張宏／攝影）
製作糖人和拓字區。（記者張宏／攝影）

為讓與會者感受古人生活日常，Lizi Studio及南加漢服社提供漢服試穿體驗，許多人紛紛披上不同朝代的衣服，在古風造型下拍照留念。現場還有許多其他族裔民眾躍躍欲試，感受做中國古人的感覺。

華人製作的星彩冰粉內有一隻圓潤可愛的牛奶玉兔，視覺上充滿中秋節日感（記者張宏／攝...
華人製作的星彩冰粉內有一隻圓潤可愛的牛奶玉兔，視覺上充滿中秋節日感（記者張宏／攝影）

中秋佳節不能沒有美食，有各式傳統精美小吃和甜品攤位，華人楊先生一家連夜製作100份星彩玉兔冰粉，裡面還有一隻圓潤可愛的牛奶玉兔。楊先生說，冰粉收入都會捐給St. Jude兒童醫院機構，希望慶祝中秋同時也能關愛生病的孩童們。

華人 南加 洛杉磯

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