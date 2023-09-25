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羅省中華會館10.8慶雙十國慶遊行

記者子為╱洛杉磯報導
羅省中華會館暨全僑為慶祝中華民國雙十國慶新聞發佈會。（羅省中華會館提供）
羅省中華會館暨全僑為慶祝中華民國雙十國慶新聞發佈會。（羅省中華會館提供）

羅省中華會館暨全僑為慶祝中華民國雙十國慶活動，將於10月8日在洛杉磯華埠舉行。

羅省中華會館主席暨總召集人李金生指出，112年前美國華僑支援孫中山先生，為苦難同胞爭取民主自由，推翻專制腐敗的滿清政府，建立中華民國，所以慶祝這個特別的日子，也歡迎僑胞前來共襄盛舉。

李金生日前在中華會館宣布，慶祝活動第一項為雙十國慶遊行，從10月8日(周日)上午10時開始，在華埠Broadway 大街實施交通管制(上午8時至下午1時)，遊行隊伍於上午9時在華埠百老匯（Broadway）大道和Bernard St 街口集合，10時出發，從Broadway 大道遊行至College St。

第二項活動是升旗，在10月8日上午11時，遊行隊伍在中華會館大門前集合，舉行升旗典禮；最後一項活動為雙十國慶餐會，8日下午6時在華埠的金龍酒家舉行。

副主席司徒展環為大家說明遊行細節，包括參加遊行的三十餘個隊伍，除了僑團領袖和政要官員，還有羅省中華會館屬下27個團體，及南加州的台灣社團等。

中華會館副監事長林鍾博指出，當晚抽獎禮物，重要抽奬品有華航提供的洛杉磯/台北來回機票壹張、經文處Amazon禮卡300元，四首長現金各100元，僑務委員李健民99大華禮卡等。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處葉立傑組長、中華會館顧問暨泛美中華會館聯誼會執行長張自豪、中華會館監事長暨活動總召集人胡卓球和各公所主席和代表等到場支持這項慶祝活動。

華埠 洛杉磯 中華民國

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