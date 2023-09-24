我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

入室搶劫亞裔案件增 洛市嫌犯鎖定有錢人

辦理普通護照至少要等10周 國務院：出國前預留6個月

鎖定富人 洛杉磯市入室搶案增加

記者楊青／綜合報導
洛杉磯市警局近期公布犯罪分佈圖，統計今年8月20日至9月16日，共發生武力犯罪2375起；財產相關犯罪9486起，警方逮捕5131人次。（取自LAPD）
洛杉磯市警局近期公布犯罪分佈圖，統計今年8月20日至9月16日，共發生武力犯罪2375起；財產相關犯罪9486起，警方逮捕5131人次。（取自LAPD）

洛杉磯市警察局（LAPD）本周發布一項警告指出，洛杉磯市過去幾個月連續發生七起入室搶劫（Home Invasion）事件，大多數受害者為亞裔家庭。LAPD表示，犯罪團夥似乎是針對「亞裔有錢人」而來。

LAPD最新發布的社區安全警告指出，轄區近期入室搶劫的受害者大多數是亞裔，但警方表示，受害人似乎並不是因為種族成為攻擊目標。

洛杉磯市警察局搶劫兇殺處處長Scot Williams表示，種族似乎只是次要因素，他認為，受害人因為有錢而成為罪犯鎖定的目標。受害人中很多是企業主，有自己的生意，一些受害人因為經常光顧銀行等金融機構而被鎖定。警方表示，目前沒有充分證據證明這一點，無法明確判斷到底是什麼將這些受害者聯繫在一起，但他們確實相信搶匪出於某種原因將這些受害人作為目標，而這些受害人恰好又都是有錢人。

洛杉磯警察局搶劫兇殺處表示，近期的入室搶劫事件都涉及兩到三名嫌疑犯，一些事件發生在洛杉磯市西區，不少發生在聖費南度谷。與聖蓋博谷相比，聖費南度谷的亞裔人口比例不算高，但在亞裔居民中，華裔、韓裔、菲律賓和越南裔居民不少。

洛杉磯市警察局報告的全市住宅入室搶劫數量比大流行前的水平下降，但去年報告的亞裔受害者人數高於以前水平。警方表示，根據目擊者描述，這些入室搶劫案的搶匪非常相似，不排除是同一犯罪團夥所為。

根據洛杉磯市警察局官網公佈的統計數字，今年從8月20至9月16日，洛杉磯市共發生武力犯罪2375起；財產相關犯罪9486起，警方逮捕5131人次。

洛杉磯警方的公告提醒民眾加強守望相助，預防措施包括鎖上所有門窗，並確保監視器和警報器正常運作。如果在開車時發現有人跟蹤，馬上撥打911或開車前往最近的警察局。如果被搶劫，不要反抗，只需配合，保護自身安全第一，同時注意觀察搶匪，以備向警方提供線索。

洛杉磯 亞裔 韓裔

上一則

預防槍枝暴力 白宮設辦公室

下一則

橙縣200人健行 挺台灣進聯合國

延伸閱讀

入室搶劫亞裔案件增 洛市嫌犯鎖定有錢人

入室搶劫亞裔案件增 洛市嫌犯鎖定有錢人
打砸搶盯上洛城熱門餐廳 幾小時內一條街上四家被盜

打砸搶盯上洛城熱門餐廳 幾小時內一條街上四家被盜
洛市新福利 2族群最多可獲半年租金補助

洛市新福利 2族群最多可獲半年租金補助
一周內二起 小偷闖殺蟲屋行竊

一周內二起 小偷闖殺蟲屋行竊
洛城新福利 這些人群可獲6個月全額租金補助

洛城新福利 這些人群可獲6個月全額租金補助
洛杉磯賊大膽要錢不要命 闖毒氣殺蟲屋行竊

洛杉磯賊大膽要錢不要命 闖毒氣殺蟲屋行竊

熱門新聞

案發地社區住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

2023-09-17 21:02
聖費南度谷私人住宅舉辦裸體晚宴，參加者費用起價每人150元，圖為示意圖。（取自Unsplash.com）

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

2023-09-20 02:18
美駐華領事館門口等候簽證面試的民眾大排長龍。（受訪者提供）

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

2023-09-21 13:25
現在入手電車超划算，2萬5就能拿下特斯拉。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

2023-09-22 16:25
9月21日早，洛杉磯405號公路的Sepulveda Pass路段發生嚴重堵車

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

2023-09-21 18:00
1987年，林青霞還趕來參加了Stutz的新車發佈會。（受訪人提供）

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

2023-09-23 19:48

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲