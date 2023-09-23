緬懷槍案遇難者 蒙市將建紀念碑

槍擊案發生後蒙市市政廳前設立臨時紀念處。（記者朱敏梓/攝影）

蒙特利公園市 議會正在醞釀為「舞星」舞社槍擊 案的11名遇難者建立紀念碑。在最近的市議會會議上，蒙市市議會成員宣布成立紀念碑委員會，討論該計畫的施行。

到目前為止，該計畫僅處於構想階段，並要求工作人員研究類似的紀念館以及建成這些紀念館所採用的策略。隨著大規模槍擊事件的地點越來越多地，遍布美國，這類紀念碑變得越來越普遍，例如在佛羅里達州奧蘭多、康乃狄克州 的紐敦都設有紀念逝者的紀念碑。拉斯維加斯官員最近批准了一項計劃，紀念2017年10月在拉斯維加斯大道大屠殺中的58名受害者。

蒙市官員還希望建立一個流程，讓社區成員積極參與紀念碑規劃。「所有這一切仍然未決，」副市長黃泰平（Thomas Wong）表示，「我們研究過的大多數其他紀念碑建造都是長達數年的流程，我個人非常重視確保有大量社區成員參與並收集回饋，特別是擴展到可能想參與此事的受害者及其家人。」

除了紀念碑計畫，蒙市在槍擊案發生後採取了一系列措施，包括提供心理健康支持、端出改善槍枝安全的法案、建立社區康復基金（Monterey Park Community Healing Fund）等。社區康復基金監督委員會主席Amy Lee表示，截至目前一共收到了39份關於賠償補償金的申請，將在未來幾週內向已經通過審核的個人開始發放。