我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市飯店聚會 32人染桿菌性痢疾 1人險送命

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

X Japan隊長 中國劇院留手印

記者張宏／洛杉磯報導
音樂電影「Yoshiki Under The Sky」日前在TCL中國劇院首映。（記者張宏／攝影）
音樂電影「Yoshiki Under The Sky」日前在TCL中國劇院首映。（記者張宏／攝影）

日本藝術家，X Japan樂隊隊長林佳樹（Yoshiki）日前在TCL中國劇院（Chinese Theatre）留下手印和腳印，成為第一個獲此殊榮的日本藝術家，同時他發布「Yoshiki Under The Sky」紀錄片，片中他和多國家藝術家展開音樂合作，包括中國歌手張靚穎等人。

（影音來源：記者張宏）

Yoshiki是日本歷史上最有影響力的音樂家和作曲家之一，他是受過古典音樂訓練的鋼琴家、搖滾鼓手，也是搖滾樂隊X Japan和The Last Rockstars的隊長。他的的音樂涵蓋古典樂、重金屬搖滾等多種流派，專輯和單曲銷量超過3000萬張。

Yoshiki多年來除了耕耘音樂，還涉足時尚、紅酒、電影等多個領域。Yoshiki表示，今年57歲的他時間不多了，想在最後的生命裡做更多的事，音樂、時尚和電影看起來是多個領域，但對他沒有分別。他希望借助影響力幫助更多的人，帶給人們鼓勵和能量。

這次首映的音樂電影「Yoshiki Under The Sky」匯集全球表演者陣容，包括The Last Rockstars樂隊夥伴HYDE和SUGIZO，及著名藝術家The Chainsmokers、St. Vincent、Sarah Brightman、Scorpions、Lindsey Stirling和Nicole Scherzinger，其中華人較為熟知的是中國歌手張靚穎，兩人合作「聖鬥士星矢-星域傳說」主題曲「Hero」。

Yoshiki本人在影片結束後和觀眾問答。（記者張宏／攝影）
Yoshiki本人在影片結束後和觀眾問答。（記者張宏／攝影）
X-Japan樂隊隊長林佳樹（Yoshiki）日前在TCL中國劇院留下手印和腳印...
X-Japan樂隊隊長林佳樹（Yoshiki）日前在TCL中國劇院留下手印和腳印。（記者張宏／攝影）
在首映式當天有數百名歌迷參與，大家興奮大叫Yoshiki的名字。（記者張宏／攝影...
在首映式當天有數百名歌迷參與，大家興奮大叫Yoshiki的名字。（記者張宏／攝影）

日本 時尚 華人

上一則

好康報您知／大中華超市（Great Wall Supermarket）

下一則

好康報您知／華星超市（Global Fresh Market）

延伸閱讀

華人學生藝術家 用創作做慈善

華人學生藝術家 用創作做慈善
日本首位 林佳樹Yoshiki在TCL中國劇院留手印

日本首位 林佳樹Yoshiki在TCL中國劇院留手印
球賽結束樂隊還在演 阿州高中指揮老師遭警電擊

球賽結束樂隊還在演 阿州高中指揮老師遭警電擊
丹麥藝術家收7.6萬訂金卻交出2張白紙 法院要他把錢吐出來

丹麥藝術家收7.6萬訂金卻交出2張白紙 法院要他把錢吐出來
X JAPAN團長YOSHIKI好萊塢留印 成日本第一人

X JAPAN團長YOSHIKI好萊塢留印 成日本第一人
拒當AI老師 台藝術家首發聲 盼法律保護創作權益

拒當AI老師 台藝術家首發聲 盼法律保護創作權益

熱門新聞

案發地社區住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

2023-09-17 21:02
好市多超值月餅測評，錯過美心還有「平替」，只要20元。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

2023-09-14 21:18
聖費南度谷私人住宅舉辦裸體晚宴，參加者費用起價每人150元，圖為示意圖。（取自Unsplash.com）

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

2023-09-20 02:18
美駐華領事館門口等候簽證面試的民眾大排長龍。（受訪者提供）

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

2023-09-21 13:25
華埠精品店店員試圖阻止該嫌疑犯搶劫卻遭到暴打。（Angies Boutique監控視頻）

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

2023-09-15 18:23
Buddy上個月在羅蘭岡被一對亞裔母女抱走後，終於回到主人身邊。（受訪人提供）

華女愛犬遭亞裔母子抱走 花萬元+下跪求情終於尋回

2023-09-20 02:20

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...