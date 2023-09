X Japan隊長 中國劇院留手印

音樂電影「Yoshiki Under The Sky」日前在TCL中國劇院首映。(記者張宏/攝影)

日本 藝術家,X Japan樂隊隊長林佳樹(Yoshiki)日前在TCL中國劇院(Chinese Theatre)留下手印和腳印,成為第一個獲此殊榮的日本藝術家,同時他發布「Yoshiki Under The Sky」紀錄片,片中他和多國家藝術家展開音樂合作,包括中國歌手張靚穎等人。

Yoshiki是日本歷史上最有影響力的音樂家和作曲家之一,他是受過古典音樂訓練的鋼琴家、搖滾鼓手,也是搖滾樂隊X Japan和The Last Rockstars的隊長。他的的音樂涵蓋古典樂、重金屬搖滾等多種流派,專輯和單曲銷量超過3000萬張。

Yoshiki多年來除了耕耘音樂,還涉足時尚 、紅酒、電影等多個領域。Yoshiki表示,今年57歲的他時間不多了,想在最後的生命裡做更多的事,音樂、時尚和電影看起來是多個領域,但對他沒有分別。他希望借助影響力幫助更多的人,帶給人們鼓勵和能量。