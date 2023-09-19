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嫌前車「開太慢」紐約貝賽爆槍擊案 槍手在逃

洛警啟用「機器狗」 成功逮到嫌犯

洛杉磯訊
警方成功啟用機械狗執行任務追捕犯人，效果相當令警方滿意。（abc7截圖）
警方成功啟用機械狗執行任務追捕犯人，效果相當令警方滿意。（abc7截圖）

洛杉磯警方9月15日公布一段警方以「機器狗」協助追捕一名武裝嫌犯的影片。該案件生在8月12日晚間，匿名報案人通報西六街內一間便利店內一名男子疑似持有槍械。警方趕抵現場後，嫌犯隨即逃逸；但在警方追捕以及「機器狗」的協助下成功追捕到嫌犯，在整個過程中並無警員或旁觀者受傷。

初期報案源於8月12日晚間，匿名報案人通報西六街的一間便利店內一名男子可能攜帶槍械。警方趕到現場時，發現35歲嫌犯桑德斯（Taylor Dean Sanders）已逃離現場，隨後被目擊在附近地區攜帶疑似黑色突擊步槍。

警察向桑德斯發出口頭警告時，他竟舉槍指向警察，迫使警方不得不使用武力。在接下來的追捕過程中，桑德斯持續以槍威脅警察，更讓警方不得穿越數條街道追捕，在警方多次使用布袋彈槍和非致命武器制止之下，最終迫使桑德斯躲進周遭建築的樓梯間。

洛市警局後來在官方YouTube網站上公開監視錄像。影片中，桑德斯試圖逃避警方，並肩負著背包，並高聲叫喊要警察離開。當雙方陷入僵持時，特警隊介入，試圖誘使桑德斯走出樓梯間。在此過程中，警方啟用最新型的「機器狗」，並利用其攝像功能來分析桑德斯手中的武器。

最終，警方成功抓捕了桑德斯，並將他送往醫院接受治療和觀察。而桑德斯也因向警察揮舞仿製槍枝被記錄在案。在現場搜查中，警方還發現兩支仿製槍，其中一把是外觀像步槍的黑色空氣軟槍，以及一個看似小手槍的黑橙色丁烷打火機，這些證據也被登記保存。

根據監視畫面，機械狗在追捕和分析方面表現出色。（abc7截圖）
根據監視畫面，機械狗在追捕和分析方面表現出色。（abc7截圖）

桑德斯 洛杉磯 YouTube

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