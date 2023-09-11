嗨中秋／吉他手演奏經典曲目 還可現場點歌

David Kaufman將在「嗨中秋」園遊會中帶來經典歌曲吉他演奏。（受訪者提供）

世界日報洛杉磯社與天普 市市府聯合主辦「嗨中秋（Hi!Autumn）」園遊會，在天普市府前公園舉行，9月16日、17日兩天活動內容豐富多元，吃喝玩樂一應俱全。在眾多熱鬧的節目表演中，有一位特別的吉他手，將用溫暖的演奏帶領觀眾回顧經典老歌。

David Kaufman是一名藝術家、演奏家和吉他手，他曾創作和發行過7張專輯。David介紹，1999年以來，他就開始為銀髮族表演吉他，到現在已經快第25個年頭。David經常在南加各地老年人居住的地方進行演奏，通常一邊彈吉他一邊唱歌，每周他大約會進行12場表演。

David表示，在為老年人表演的時候，能感覺到他們也在跟著律動，部分平時不愛言語的人也跟著唱起來，許多年長者在音樂中變得更加地愉悅、充滿活力。他補充，許多亞裔 長者最喜歡「What a Wonderful World」這首歌。

David說，他精通約250首歌曲的彈唱，尤其擅長1980年代前的經典老歌。例如「披頭四」（The Beatles）、「貓王」艾維斯·普里斯萊(Elvis Presley)、Frank Sinatra、Dean Martin等人的歌曲，以及許多鄉村類、搖滾、百老匯 的經典曲目。

David表示，在世報年節展上，他將帶來吉他獨奏，演奏觀眾們耳熟能詳的老歌，例如John Denver的「Take Me Home, Country Roads」、「披頭四」的代表作等。他還表示，希望和觀眾進行互動，也就是觀眾可以現場點歌，他來進行演奏，以此來共同慶祝這一亞裔傳統節日盛會。