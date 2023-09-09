嘿中秋／中心健保 世報園遊會設諮詢攤位

中心健保將參與「嗨中秋（Hi! Autumn）」活動設置攤位，在兩天內為民眾提供各種訊息和諮詢。圖為中心健保日前參與世界日報活動照。（中心健保提供）

世界日報洛杉磯社將於16日和17日攜手天普市市府聯合主辦「嗨中秋（Hi! Autumn）」園遊會，屆時在天普市府前公園將會上演兩天的精彩活動，中心健保 （Central Health ）將參與活動設置攤位，為民眾提供各種訊息和諮詢。

中心健保代表Gary Chua表示，他們在現場設置的攤位，有保險 經紀可解答紅藍卡 問題。現場還有一些精美小禮物，如購物袋等贈送給民眾。值得提醒的是，每年10月15日到12月7日是紅藍卡轉換的時間，如果有興趣更改保險計劃，或了解明年福利，要記得聯繫健保公司。

Gary Chua表示，中心健保2004年成立，一直以來受到眾多華裔銀髮族們的喜愛。原因是它有許多針對華裔長者的便利措施。中心健保是聯邦紅藍卡保險計劃公司，加入中心健保無需付費，只要有紅藍卡長者就可加入。

一般紅藍卡持有者倘若沒有加入聯邦紅藍卡優惠計劃，看病或住院會有20%的自付額。如果長者想節省B部分的費用，中心健保也有悅享計劃，每個月退月費給會員，幫其補助繳納B計劃的保費。同時還提供交通車接送長者去看病，也有無限次的針灸服務，及隨心卡購買中草藥等。

中心健保目前在南加州約有四萬會員，最大的特點是為年長者和紅藍卡者設立特別的健保計畫，讓年長者能夠減少醫療費用，同時提供更多的福利。 中心健保榮獲2022年長者選擇金牌獎（Senior Choice Gold Award 2022）， 也是全美400多家健保公司中獲得此項榮譽的17家公司之一。中心健保的合約醫師，遍布洛杉磯、聖伯納汀諾、河濱、橙縣和范杜拉等縣。