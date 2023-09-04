世報嗨中秋／少林功夫院 「針穿玻璃」可期

少林功夫院學員在本報活動演出。（受訪者提供）

「嗨中秋（Hi!Autumn）」園遊會，即將於9月16日、17日在天普 市府前公園舉行。少林功夫院將為這次活動呈現精采中國少林功夫表演，包括少林棍、梅花刀、小洪拳、連環拳，還有少林絕學「針穿玻璃」，讓觀眾一睹中華功夫魅力。

少林功夫院2012年創辦，累積學員近千人，開創者是中國少林寺第34代武僧釋延輝。他希望將歷史悠久、博大精深的少林功夫，在海外發揚光大。中國少林寺有逾1500年歷史，以獨特歷史和文化傳承聞名於世，少林武術是中國功夫的代表之一。武僧釋延輝是古老中國武術文化的傳承人，在洛杉磯 地區培養眾多各族裔武術學員。此次參加嗨中秋表演的學員超過20人，將展示他們多年學習成果，為觀眾帶來視覺震撼。

最精采的表演項目之一，是武僧釋延輝用繡花針表演「針穿玻璃」絕學。觀眾會看到，釋延輝用一根普通的繡花針，也是古代一種功夫對決中的暗器，借助內力使其穿透堅硬玻璃。而繡花針穿透玻璃後，還會將放在玻璃後方的氣球 穿過並擊破。精采不容錯過。

少林功夫院學員在本報活動演出。（受訪者提供）

「針穿玻璃」表演是少林功夫院在活動的傳統保留節目。在觀眾讚嘆聲中，可以領略少林武術家釋延輝的功力，通過多年來修煉，達到少林功夫的至高境界。釋延輝介紹，其實「針穿玻璃」功夫不是很難，也是基本功，只要願意學，人人都可以學會。最重要的是要能做到速度與力量完美結合。