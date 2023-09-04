洛城新語／清理遊民營地不應阻止

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舊金山 是著名觀光城市。金門大橋、九曲花街、漁人碼頭等景點世人皆知。但是近年舊金山最有名的另類「景點」，莫過於街頭隨處可見的遊民 露營地。尤其是市中心田德隆地區最為嚴重。大量遊民帳篷不僅影響市容，更造成嚴重的治安及毒品氾濫等問題。本地居民對此怨聲載道，遊客更避之唯恐不及。舊金山的形象受到嚴重損害。

舊金山的遊民營地必須處理，刻不容緩。但是舊金山市府清理遊民帳篷遇到很大阻力。市府更因此而被告上法庭，最近官司已經打到聯邦巡迴上訴法院。

市府是否有權清楚遊民營地，兩大陣營立場針鋒相對。以無家可歸者聯盟為代表的反對方認為，市府清除遊民營地是懲罰遊民，並將貧窮罪名化。清理帳篷並沒收遊民財物，是侵犯了遊民人權，違反加州和聯邦法律。

去年年底，北加州聯邦上訴法院法官頒布初步禁令，認為舊金山市府在為遊民提供庇護 所之前就採除遊民帳篷是不合理的，禁止市府對「非自願遊民」露營地進行清掃。

這項裁決引起很大爭議。不僅現任市長布里德等官員反對，就連曾經當過舊金山市長的州長紐森也大為不滿，直指法官裁決「荒謬」、「不人道」。華人社區也大多支持清理遊民營地。

一般都認為，遊民是因為各種原因迫不得已流落街頭。但事實上，舊金山有相當一部分遊民拒絕接受政府任何形式安置，寧願繼續睡在街上。對這些自願成為遊民人士，舊金山市府不再考慮為他們尋找庇護所。他們的露營地，也是目前政府主要的清掃目標。

舊金山市府律師邱信福辦公室表示，市府的政策平衡了無家可歸者的權利，與維護清潔和安全公共空間的需要。其辦公室提供法庭的文件表示，遊民會事前收到關於即將進行的清潔工作的通知，並且也會收到援助和申請庇護所的提議。只有在無家可歸者拒絕被安置他處後，才會被要求離開營地。

舊金山市府對遊民的處理，雖然說不上仁至義盡，但已算做得比較到位。遊民固然值得同情關懷，但是任由他們長期淪落街頭，不是解決的好辦法，對城市和遊民都是雙輸。反對方提出「市府必須為所有遊民提供庇護。只要還有一個遊民沒有庇護床位，就不能拆除任何一個遊民帳篷」的要求，不合情理。

遊民是世界各大都市都面臨的問題。但是舊金山的嚴重程度已不是普通城市所能負荷。截至本文寫作時，相關法律訴訟還在進行。美國是法治國家，希望巡迴上訴法院法官能合理判決，為舊金山清理遊民營地開綠燈，讓市府能行使應有職能，還舊金山美麗的城市面貌。