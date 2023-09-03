台灣蔬果秋收嘉年華會 9日登場

美西有機後花園的執行董事專注地講解了蔡蔬菜的栽種過程。他以專業的態度，對每個步驟進行了詳細解說，讓參與者深入了解有機栽培的核心要點。（記者張庭瑜/攝影）

台灣蔬果秋收嘉年華將於9月9日下午1時至4時在台灣會館舉行，主辦方台灣聖東同鄉會在9月1日（周四）的記者會上透露，參加者將有機會獲贈最新的台灣蔬果種子和水果盆栽。活動重點之一的問答環節，參加者可提出種植相關問題，與專家深入交流。

活動將邀請有機農業專家、台灣水果苗進口專家及香蕉專業農場經理等，分享他們在農業種植和管理方面的經驗和知識。內容包括後院種植樂趣、台灣農業現況與未來展望，不同蔬果的種植方法，以及正確使用雞肥等。

除專家分享，現場還將有台灣蔬果摸彩和義賣，提供來賓最新的台灣蔬果種子和水果盆栽。活動重點之一是互動式Q&A問答環節，讓參加者能就種植和管理等提問，與專家進行交流。

園藝專家許希聖（花哥）是活動的講師之一。他表示，將分享種植荔枝等水果的成功經驗，並鼓勵民眾種植各自喜歡的食材。許希聖強調有機種植的重要性，可以確保食材的安全和健康。他希望透過分享，能夠鼓勵更多人參與園藝，並享受其中樂趣。