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台灣蔬果秋收嘉年華會 9日登場

記者張庭瑜/洛杉磯報導
美西有機後花園的執行董事專注地講解了蔡蔬菜的栽種過程。他以專業的態度，對每個步驟進行了詳細解說，讓參與者深入了解有機栽培的核心要點。（記者張庭瑜/攝影）
美西有機後花園的執行董事專注地講解了蔡蔬菜的栽種過程。他以專業的態度，對每個步驟進行了詳細解說，讓參與者深入了解有機栽培的核心要點。（記者張庭瑜/攝影）

台灣蔬果秋收嘉年華將於9月9日下午1時至4時在台灣會館舉行，主辦方台灣聖東同鄉會在9月1日（周四）的記者會上透露，參加者將有機會獲贈最新的台灣蔬果種子和水果盆栽。活動重點之一的問答環節，參加者可提出種植相關問題，與專家深入交流。

活動將邀請有機農業專家、台灣水果苗進口專家及香蕉專業農場經理等，分享他們在農業種植和管理方面的經驗和知識。內容包括後院種植樂趣、台灣農業現況與未來展望，不同蔬果的種植方法，以及正確使用雞肥等。

除專家分享，現場還將有台灣蔬果摸彩和義賣，提供來賓最新的台灣蔬果種子和水果盆栽。活動重點之一是互動式Q&A問答環節，讓參加者能就種植和管理等提問，與專家進行交流。

園藝專家許希聖（花哥）是活動的講師之一。他表示，將分享種植荔枝等水果的成功經驗，並鼓勵民眾種植各自喜歡的食材。許希聖強調有機種植的重要性，可以確保食材的安全和健康。他希望透過分享，能夠鼓勵更多人參與園藝，並享受其中樂趣。

台灣聖東同鄉會會長吳大衿表示，同鄉會此前也有類似活動，反響很好，因此決定趁熱打鐵，舉辦9日的園遊會。吳大衿認為，園藝不僅是一種興趣，更是一種享受。在家庭園藝中，人們能夠見證植物的茁壯成長、花朵的盛開以及水果的成熟，這種成就感和喜悅難以言喻。相信活動將為參與者提供豐富的資訊，幫助他們在園藝道路上更上一層樓。

花哥呈現了他個人後院種植的蔬果。他生動地展示了種植過程中的關鍵步驟和技巧，以及蔬...
花哥呈現了他個人後院種植的蔬果。他生動地展示了種植過程中的關鍵步驟和技巧，以及蔬果成長的過程。他逐一介紹了各種蔬果的特點和所需的栽培要點，藉此向參與者展示了他在園藝方面的專業知識。（記者張庭瑜/攝影）
每位主辦方成員都帶上自家後院種植的成果，展現他們在園藝方面的專業和熱情。（記者張...
每位主辦方成員都帶上自家後院種植的成果，展現他們在園藝方面的專業和熱情。（記者張庭瑜/攝影）

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