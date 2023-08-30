洛城新語／城市發展需要永續思考

洛城新語

宜家（IKEA）新店終於在舊金山 市中心開張了。對於這座正在毒品、遊民和犯罪中痛苦掙扎的城市來說，不啻是一劑救命的強心針。

舊金山是美國最獨具特色的城市之一。人口只有80多萬，但其文化象徵意義與地域代表性，遠超那些人口比它多、經濟體量比它大的城市。只要用心在這座城市住過，哪怕只有一段時間，都會讓你留下一生難忘的印象。金門大橋、日本城、唐人街，多元的文化與美食，溫暖的陽光與涼爽的海風，變化多樣的城市風景線，以及自由開放的民風…，「我心留在舊金山」，相信是許多有幸在此逗留過的人的共同感受。

但是，至少從新冠大流行開始，金山光澤漸失；疫後其他大都會 紛紛復甦之際，舊金山更成了一些人研究城市衰敗的案例。

伴隨居家避疫和遠程辦公，靠科技大企支撐市中心日常運作、大批科技新貴撐起城市夜生活的金山，頓失繁華。市中心尤若鬼城，除遊蕩的毒販和癮君子，不見遊人和市民身影。芬太尼氾濫，露天場所吸毒、販毒，路邊髒亂的帳篷，街道糞便橫流，罪案飆升，市民出走…。有專家悲觀預判，舊金山正陷入末日循環：商業蕭條稅收銳減，市府無力維護治安提供服務，這又反過來令犯罪增加，城市失序，進一步阻礙經濟振興，如此循環，直至破產。

如今，深受全球消費者喜愛的宜家，竟選在「罪惡深重」的市中心開新店，讓在無助中徘徊的舊金山人（尤其市政廳裡的民選官員們），終於看到了一絲希望的光亮。

選在大城市市中心開店，是宜家的新戰略。宜家通常在郊區或衛星小鎮選址，方便大型家具展示和避開交通擁塞。但據報導，宜家轉戰市中心的新模式，並不完全成功；紐約開設的美國第一家市中心商店，目前正艱難度日。對此，舊金山需要有心理準備該店未必能扭轉局面。

城市發展，不能只顧一時的繁榮表象和稅收增長，而應著眼市民的福祉和發展可持續性。之前傳出在市中心拓建加大新校區的提議，並未獲得回應；建英式足球 場的主張，好像也只是少數人的想法。城市管理者似乎應首先徵詢和聽取市民對自己城市未來的期望和建議，其次，聘請專精城市發展設計的政策諮詢機構，在綜合研究基礎上，擬定長期的發展戰略，而不能靠市長、市議員或其他人的突發奇想。

但無論如何，歷史的教訓應該汲取。一是不能完全仰賴過山車式發展的高科技業，舊金山曾以稅務優惠吸引科技大企，也確實獲得短期回報，但其所引發的貧富兩極分化和稅基單一化，埋下了今天市政困境的種子。新興科技總有走入低谷時，切勿隨科技的浪潮起舞。二是，改變市中心80%空間為辦公空間的現狀，推動多元化結構和多樣化經營，擴大市府稅基的同時，為城市的永續發展奠定平衡穩固的根基。