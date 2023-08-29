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南加交大校友會沙灘排球賽 增長青組

記者張宏/洛杉磯報導
今年有18支隊伍參與，是史上規模最大、參賽人數最多，且第一次有長青組組團參賽。( 記者張宏／攝影）
今年有18支隊伍參與，是史上規模最大、參賽人數最多，且第一次有長青組組團參賽。( 記者張宏／攝影）

第六屆交通大學「思源杯」沙灘排球友誼賽日前隆重舉行，今年有18隻隊伍參與，是史上規模最大、參賽人數最多，且第一次有長青組組團參賽。

今年的思源杯沙排友誼賽是由交通大學南加州校友會主辦，由美國華人體育家協會、高校聯盟排球俱樂部、清華大學南加州校友會、北京大學南加州校友會、Club Heights Volleyball共同協辦。賽場上各家校友身穿不同顏色的校友會服裝，在沙灘上奮力拚搏，展示南加高校校友會會員的熱情和活力。

交大南加校友會會長李學表示，首屆「思源杯」可以追溯至2017年，最初是由交通大學南加州校友會共同發起，並邀請美國華人體育家協會共同參與，得到南加州地區很多高校的積極響應和支持。

第六屆交通大學「思源杯」沙灘排球友誼賽26日隆重舉行，今年有18支隊伍參與，是史...
第六屆交通大學「思源杯」沙灘排球友誼賽26日隆重舉行，今年有18支隊伍參與，是史上最多人參賽，且第一次有長青組組團參賽。( 記者張宏／攝影）

她說，如今是第六屆思源杯沙灘排球友誼賽，這不僅是交大校友會重要的品牌活動之一，也是各位南加州排球愛好者的一次盛會。今年比賽經過近兩個月的籌備，共有18支隊伍上場比賽，首次增設長青組。

美國華人體育家協會理事長高勝為交大校友會贈球，他表示，所贈排球是2010年中國沙灘排球隊簽名的排球，非常有紀念意義。

交通大學「思源杯」沙灘排球友誼賽今年是第六屆，圖為活動骨幹成員合影。( 記者張宏...
交通大學「思源杯」沙灘排球友誼賽今年是第六屆，圖為活動骨幹成員合影。( 記者張宏／攝影）

交通大學「思源杯」沙灘排球友誼賽今年是第六屆，圖為交大校友會理事長張鳴（右一）、...
交通大學「思源杯」沙灘排球友誼賽今年是第六屆，圖為交大校友會理事長張鳴（右一）、交大南加校友會會長李學（右二）、美國華人體育家協會理事長高勝（中）等人合影。( 記者張宏／攝影）

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