洛城新語╱「零元購」席捲 法令合時宜？

「集體0元購」近期席捲加州 。監控視頻下，他們作案不遮面、離開用「走」不用「跑」、神色淡定如逛街等大膽行徑，令人瞠目。這也讓「重罪改輕罪」的加州第47號法案，再次被推上風口浪尖。究其因是否真的因為此法，不能只憑感覺。

談到秦律，很多人的第一印象都是嚴苛，史記中「天下苦秦久矣」就是最好總結。可是自商鞅變法以來，秦律在關中地區施行百年，非但沒有引起老百姓太多抱怨，反而讓秦國不斷富強，使秦王嬴政得以「奮六世之餘烈，振長策而御宇內」。相同的秦律，一樣的「失期當斬」；此前一百多年沒有問題，何故後來成為「王侯將相寧有種乎」的導火線。

當今「47號法案」，也有類似「秦律」的狀況。放眼全美國，無論是民主黨主政的藍州，還是共和黨掌權的紅州，都有用涉案金額來劃分盜竊輕、重罪的規範。例如共和黨的鐵票倉德州 與奧克拉荷馬州 ，前者的盜竊輕、重罪分界線是2500元，後者是1000元。

換句話說，加州犯罪金額達950元以上的盜竊，才算重罪需要入獄，而德州的標準是2500元、奧克拉荷馬州是1000元。單從金額上看，加州的法規嚴格程度勝於德州。

或許有人會說，「47號法案」的措詞中，將輕、重罪的界限「升高至950元」，有「重罪輕判」之嫌，是縱容犯罪。不過類似法條，在許多州也曾出現；前文提到的奧克拉荷馬州，正是2016年通過SB780號法案，才將輕、重罪的界限，放寬至如今標準。

為何相似甚至更寬鬆的律法，在其他州沒有「搶劫四起」，到加州就變了樣。回顧前文提到的秦律歷史，前一百多年秦國一己之力對抗六國，外部強敵環伺，約束軍民的法令必須嚴苛。倘若沒有「失期當斬」，扭轉戰國局勢的長平之戰，哪來秦國所有適齡男子如期奔赴前線協助包圍並殲滅40萬趙軍的驚人戰績。而大一統後，外部壓力不再，繼續嚴刑峻法，國民哪能受得了。

加州第47號法案通過的2014年，加州的國民生產總值突破2.2兆元，超過巴西成為全球第七大經濟體。按照當時的勢頭發展，越來越富裕的加州，期待能達到路不拾遺的理想狀態。47號法案所倡導的「寬刑省法」，將能夠更有效的運用刑事司法和監禁資源；不僅解決監獄人滿為患的問題，還能節約大量的稅金。

然而新冠以來，紓困政策悄然拉大「貧富差距」。當富人與窮人差距越來越大，住得還越來越近，客觀上就容易讓人眼紅，見財起意。而新冠疫情豐厚的紓困金讓部分民眾變懶，不再想早九晚五的上班，只想賺簡單的快錢；而偷盜、搶劫等，就是立刻來錢的「工作」。再加上不合時宜的寬鬆刑罰，廣大「無產」青年組團上街零元購，就成為必然。

總而言之，當前的世風日下，是多重因素共同作用的結果，錯誤不全在47號法案，但不能否認，法令也需環境改變隨時調整。