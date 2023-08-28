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華人建築公會41周年慶 台灣分會首次出席

記者張宏╱洛杉磯報導
美國華人建築公會25日在聖蓋博喜來登酒店舉辦41周年慶典，現場400多人出席。( 記者張宏／攝影）
美國華人建築公會25日在聖蓋博喜來登酒店舉辦41周年慶典，現場400多人出席。( 記者張宏／攝影）

美國華人建築公會25日在聖蓋博喜來登酒店舉辦41周年慶典，400多名賓客出席，全美八個分會的會長或代表到場祝賀，今年首次加入的台灣分會也專程到會。

華人建築公會全美總會主席姜曉東表示，華人建築公會活動從去年開始都是全美聯動，各個州分會對本年度活動積極參與，大力支持。有41年歷史的建築公會還在全國拓展中，目前在18個州25個城市都設有分會，其中舊金山，德州，伊州，紐約等十個分會發展比較成熟。把資源平台打造一個全美的平台，對華人建築開發行業大有裨益。他感謝全美各個分會對總會的支持，他擔任五任會長，在職時間超過十年，他很熱愛營建公會，希望把公會平台打造一個專業的平台，讓大家借助平台把事業打造的更好。

來自全美分會會長和代表合影。( 記者張宏／攝影）
來自全美分會會長和代表合影。( 記者張宏／攝影）

他說，公會卓越獎、建材展和青年創業委員會是每年三大項目。六大板塊是設計，施工，開發，建材，地產，法規和審批。由於全美華人在建築開發行業的資源整合，華二代在美國主流建築開發市場的影響力，受到廣泛關注。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）出席並為各個分會代表頒發感謝狀，她表示，建築行業是美國重要的基建產業，尤其是拜登政府注重基建項目，相信未來十年能在每年製造200多萬個工作機會，帶動整個建築行業的發展和壯大，希望華人建築公會更加發揮積極的力量。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，中）為華人建築公會全美總會主席姜曉東（左）和...
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，中）為華人建築公會全美總會主席姜曉東（左）和南加分會會長劉偉岸頒發感謝狀。( 記者張宏／攝影）

美國華人建築公會南加分會會長劉偉岸表示，從去年開始美國華人建築公會從一個南加的團體升級為全美的組織，今年更是增加台灣分會，讓公會日益壯大和國際化。美國華人建築公會前身是華人營建公會，該公會已創立41年，最近十年CACP在全美會員增長十倍以上。美國華人建築公會未來發展目標是不斷擴展，集合美國主流建築業各種資源，為華人提供在美國的建築，開發，設計，材料供應，地產投資等方面的機會和幫助，讓其事業更加成功。目前CACP影響力已拓展到中國，歐洲和東南亞等地。

加州眾議員方樹強（Mike Fong）、亞凱迪亞、聖蓋博、羅斯密等城市民選官員出席。出席年會的還有各類投資業主，各類建築公司，設計團隊，材料供應公司，政府建築檢查和審批人員，房地產行業大咖等等。

華人 眾議員 投資

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