慈濟講座 談全人品格教育
慈濟美國教育志業基金會邀請全球近20位教育界專家或資深教育人，日前舉辦「不在慈悲的教育中遺漏任何人」品格教育講座，吸引11國超過115人參與，共同瞭解品格教育作為全人教育，在學生表現上扮演重要角色。
品格教育教學主題包括慈悲、感恩、尊重等，也囊括情緒管理，甚至環境保護等社會公民教育。品格教育著眼於培養學生在考試能力之外，懂得自我覺察、深度思考，並做出對自己、他人、周遭環境都有益的正向決定與行為，也因此品格教育的全人理念近年越來越獲得重視。
聯合國兒童基金會(UNICEF)副總裁高德曼(Leslie Goldman)在開幕致詞中指出，該基金會服務全球許多面臨戰亂、貧窮、飢荒的兒童，美國慈濟是該基金會重要的援助夥伴，同時品格教育的理念也符合聯合國永續發展目標中的品質教育(Quality Education)。而美國慈濟教育策略總監羅伯特．內非，根據自己在私校執教超過20年並推動品格教育的經驗指出，品格教育也為學生的日常行為豎立良好典範。
與會專家指出，品格教育並非只針對年幼者，許多內容對青少年、成年人也適用。如果從年幼時教起，則需要家長一起配合，在生活中潛移默化，以經常重複的方式鞏固幼童觀念。而慈濟品格教育以故事導入觀念，有助學童理解抽象概念之外，通過課堂活動以及生活實踐，更加深學童的認知。
本次座談會中，也有慈濟全球多個學校，包括小學、高中、成人教育等，共同分享品格教育的生活實踐。過去三年中來，慈濟學生跨國參與慈悲大挑戰(Great Kindness Challenge)，完成50項慈悲任務，其中包括關心友愛家人、老師、同學，以及積極行善等，學生並且擴大挑戰內容，關懷移工、無家可歸者等，均是品格教育在生活中落實的最佳例證。慈濟品格教育以慈悲為核心，不論教授勇氣、知足、情緒管理等各種主題，都包含推己及人的觀念。近年的心理學研究也證實，慈悲、仁慈、感恩的行動與認知，對心理健康有顯著的正向影響，可以使人更快樂、更感到幸福。慈濟推動品格教育並舉辦相關座談會，不僅希望對學生成績有所幫助，也如同與會者們，著眼於一個人人和諧共存的未來。
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