慈濟講座 談全人品格教育

當天有許多人參加了慈濟舉辦的線上座談會。（慈濟提供）

慈濟美國教育 志業基金會邀請全球近20位教育界專家或資深教育人，日前舉辦「不在慈悲的教育中遺漏任何人」品格教育講座，吸引11國超過115人參與，共同瞭解品格教育作為全人教育，在學生表現上扮演重要角色。

品格教育教學主題包括慈悲、感恩、尊重等，也囊括情緒管理，甚至環境保護等社會公民教育。品格教育著眼於培養學生在考試能力之外，懂得自我覺察、深度思考，並做出對自己、他人、周遭環境都有益的正向決定與行為，也因此品格教育的全人理念近年越來越獲得重視。

聯合國 兒童基金會(UNICEF)副總裁高德曼(Leslie Goldman)在開幕致詞中指出，該基金會服務全球許多面臨戰亂、貧窮、飢荒的兒童，美國慈濟是該基金會重要的援助夥伴，同時品格教育的理念也符合聯合國永續發展目標中的品質教育(Quality Education)。而美國慈濟教育策略總監羅伯特．內非，根據自己在私校執教超過20年並推動品格教育的經驗指出，品格教育也為學生的日常行為豎立良好典範。

與會專家指出，品格教育並非只針對年幼者，許多內容對青少年、成年人也適用。如果從年幼時教起，則需要家長一起配合，在生活中潛移默化，以經常重複的方式鞏固幼童觀念。而慈濟品格教育以故事導入觀念，有助學童理解抽象概念之外，通過課堂活動以及生活實踐，更加深學童的認知。