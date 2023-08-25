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洛縣遊民安置計畫 LAX周邊60人獲安置

洛杉磯訊
洛縣工作人員安置遊民。（取自洛縣Pathway Home program）
洛縣工作人員安置遊民。（取自洛縣Pathway Home program）

洛杉磯遊民安置項目Pathway Home program日前宣布，洛杉磯國際機場（LAX）附近社區的近60名遊民及RV住戶已經被安置進臨時住所，這是該項目執行的第一波行動。

洛杉磯縣的Pathway Home項目類似於洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）的Inside Safe項目，旨在將遊民安置在臨時住所中。在8月9至11日間，該項目主要對洛杉磯機場405號高速路附近的帳篷遊民進行了轉移，地區涵蓋Lennox，Hawthorne 以及Inglewood。共有59位遊民被安置，其中50人安置在該項目合作的旅店中，另外九人則被安置在其他過渡性住房中。

目前尚不清楚這些遊民會在臨時住房中住多久。洛縣Pathway Home項目表示，該項目會為這些遊民提供綜合服務，旨在幫助他們最終獲得永久性住所。提供的服務包括物理、精神治療，藥物成癮治療，政府資源註冊，生存技能培訓等。該項目還提供住房信息，幫助他們租房子，以及短期租房補助。

此外，洛縣Pathway Home項目還為26隻小動物找到了庇護所，移除了七輛RV，遊民帳篷、廢棄物等。該項目主任在一份聲明中表示，「Pathway Home根據當局批准的方案，迅速執行，以減少遊民數量。」

洛縣工作人員安置遊民。（取自洛縣Pathway Home program）
洛縣工作人員安置遊民。（取自洛縣Pathway Home program）

遊民 洛杉磯國際機場 洛縣

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