河濱零元購 輕鬆搶劫不遮臉

河濱市某Nordstrom Rack兩個月內兩次遭搶劫。（河濱市警局提供）

河濱市（Riverside）一家Nordstrom Rack近日遭數名歹徒歹徒洗劫，貨櫃上的名牌包幾乎被一掃而空。河濱市警局22日公布兩則該Nordstrom Rack被搶的視頻，希望公眾提供線索，協助抓捕搶匪。

影片來源：河濱市警局

這家Nordstrom Rack位於2660 Canyon Springs Parkway，一個多月時間連遭兩次「零元購」。警方公布的視頻顯示，7月10日，約六名歹徒一起走進店內，圍繞著掛滿包包的貨架開始搶劫。他們用蠻力將貨架上的名牌包扯下，雖然這些包包都有防盜保護鎖，但沒能逃過搶匪的「魔爪」。其中一個貨價上的包包幾乎被搶空，這六名歹徒中，除一名男性外，其餘都是女性。完成作案後，他們蜂擁逃走。

另一起搶案發生在8月14日，兩名非裔 男嫌「零元購」後，大搖大擺走出商店，而且皆未蒙面。第一名淺色上衣的男嫌手提大包，裡面滿是搶來的商品，走出店門時不緊不慢、面色輕鬆，如普通顧客購物結束離開一樣。另一名男嫌犯，身著黑色衣服，頭戴黑色鴨舌帽，也是一臉輕鬆。警方未透露第二起案件中商家損失的商品種類與金額。