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哈岡遊民屋、校園安全引關注

記者趙健／洛杉磯市報導
「校園及社區安全講座」邀請了三位經驗豐富專業的主講人與民眾分享校園及社區安全相關資訊。（視頻會議截圖）
「校園及社區安全講座」邀請了三位經驗豐富專業的主講人與民眾分享校園及社區安全相關資訊。（視頻會議截圖）

近期華人區暴力案頻發，世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會和洛杉磯僑界急難救助協會20日舉辦「校園及社區安全講座」，邀請三位經驗豐富專業的主講人與民眾分享校園及社區安全相關資訊。

講座中，律師方孝偉首先分析洛縣政府在哈岡建立永久遊民中心的影響。他指出，通過州長頒布的行政令，永久遊民中心得以避開常規地產開發中的對環境及交通狀況的評估、而且無需舉行公開聽證會，這其中將存在不少問題。哈岡居民希望解決遊民問題，但不應以這樣一種不負責任的方式進行。

方孝偉說，統計顯示約40%的遊民存在吸毒或是精神異常，意味著哈岡遊民中心建成後，可能有55個存在吸毒或精神問題的人住在這裡。該中心的位置既靠近居民區，又靠近學校和高速公路，安全隱患相當大。 「不是不能建，而是哈岡目前只有兩輛警車，當犯罪發生時，根本沒有足夠警力處理。增加警力、提高維護社區安全和預防犯罪的預算，應成為建遊民中心的前提。」

方孝偉補充，洛縣政府選在哈岡設立永久遊民中心，除這裡是縣屬地外，還有一個重要的考量，這裡居民大多為華人，「柿子要撿軟的捏」。他呼籲華人民眾團結起來積極發聲，哈岡的問題也是所有華人城市未來可能面臨的挑戰。

對於華人家長最關注的校園安全，康普頓學區警局局長吳韋霖指出，數據顯示有90%的青少年擁有社交媒體帳號，而在華人社區，這一比例幾乎達到100%。社交媒體的過度使用，不僅對青少年的心理和身體健康帶來不容忽視的風險，還讓過去只在校園內發生的霸凌，可能出現在任何時候。

同時，近年來興起的各類「挑戰」，也讓許多孩子處於危險之中。吳韋霖舉例，之前網路上有一些慫恿學生違規的挑戰，導致許多校園設施被破壞，老師和同學被襲擊。這些行為不僅對學校秩序造成威脅，還可能對參與者的未來造成持久的負面影響。「一旦這些不良行為的影片被上傳，很難徹底刪除。」

此外，吳韋霖還詳細介紹校園內存在的未成年人飲酒和毒品濫用問題。

世華大洛分會會長黃崇飛表示，中國人常說安身立命，只有安身才能立命。近來發生的多起令人怵目驚心的事件，包括對亞裔的仇恨、持續的盜竊、搶劫、校園暴力與霸凌，使「安身」成為目前華人最關切的話題。

華人 遊民 洛縣

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