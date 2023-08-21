斑鳩築巢後院 華人憂颶風毀窩

阿蘇薩華人居民Linda李（樹下）家的後院，樹上一窩剛剛出生的小鳥和鳥媽媽全家面臨喜萊莉來襲的嚴峻挑戰。紅圈處為鳥窩。（記者楊青／攝影）

颶風 來臨，南加州 居民全力備戰。阿蘇薩華人居民Linda李的擔心卻與眾不同：自家後院一窩剛剛出生的小鳥和鳥媽媽全家還在樹梢上，喜萊莉來襲，會不會摧毀這個溫馨小家庭？她已好幾天沒睡著。

今年從6月開始，Linda的後院喜事不斷。先是一對斑鳩夫婦在她家後院盛開的三角梅中間搭窩，幾天後，窩裏有了三個小蛋。幾周之後，窩裏出現了三隻小鳥。斑鳩夫婦日夜輪流餵養，樂此不彼。一家五口其樂融融。暑假期間，Linda前往科羅拉多看望兒子，又去紐約看望老朋友，前後三個星期，本以為回來之後小鳥一家已離窩遠走高飛，但萬萬沒想到，回家一看，鳥窩還在，小鳥飛走了，母鳥又在原窩重新孵蛋，兩個星期後，窩裏又出現了另外兩隻剛剛出生的小鳥。

園丁告訴她，南加 州的斑鳩正是這樣的生兒習性，連續孵蛋生小鳥。園丁自家的後院就曾遇到數月當中一對斑鳩回到同一個鳥屋連續三次孵蛋，三次孵出小鳥。

「這些第二次出生的小鳥還不到一個星期」，Linda李表示，由於鳥爸爸鳥媽媽建築的鳥窩正好在她家早餐室窗前，從餐室正好平視可見鳥窩，所以這兩個月來小鳥一家的一舉一動看得清清楚楚。「開始我還擔心打擾鳥媽媽孵蛋，所以輕易不敢打開窗簾」，不過後來她發現，鳥媽媽似乎已經熟悉了主人，完全沒有陌生感，見到主人也不再飛走，現在小鳥一家和Linda每天隔窗相互問候，非常溫馨。

「但從三天前新聞和朋友都在講颶風的事情，就好幾天沒有睡著」，這位來自中國的知名話劇演員、南加州華人瑜伽協會會長表示，她窗前的這棵三角梅在兩年前的一次風暴中就曾經整個被颳倒，這次喜萊莉據說是南加州80多年不遇的颶風，聽起來非常讓人擔心。