馬里布海灘使用權 爭議一吵50年 當地人至今無法進入

馬里布私人海灘爭議多年。圖為奧翠閣康斗。(theslm.com/condosmalibu.com)

NBC 4電視台報導，自1976年以來，加州 人可合法進入該州所有海灘，而馬里布（Malibu）當地人多年來卻為進入「碳海灘」（Carbon Beach，也稱億萬爭富翁海灘）權利進行抗爭。事實上過去20多年，從聖地牙哥 到舊金山 ，都有許多私人業主和居民、遊客爭奪海灘地役權。

如今，加州山區休閒和保護單位（Mountains Recreation and Conservation Authority，MRCA）在社交媒體上稱，馬里布市政府並未幫助民眾擁有太平洋海岸高速公路沿線一個名為「馬里布奧翠閣康斗」（Malibu Outrigger Condos）前海灘進出的權利，稱「馬里布尚未批准奧翠閣於今年4月提交，修建奧翠閣公共海灘通道的建築許可」。市、州與業主間爭奪海灘地役權引發關注。

MRCA沿海計畫特別顧問艾格爾（Elena Eger）在新聞稿中說，儘管奧翠閣距離酒店兩側的公共海灘入口不到五分鐘，但這是公平問題，所有人都可以前往海灘避暑，休閒。

馬里布市媒體資訊關麥爾霍夫（Mark Myerhoff）對此回應稱，「馬里布市完全支持公眾進入馬里布海灘，該海灘受到法律保護。」奧翠閣業主協會則並未對此發表評論。

這片海灘地役權爭議持續50年。市、州官員和業主的衝突始於1972年，當時馬里布一海濱公寓和汽車旅館業主將房產改造成公寓大樓。業主提交的申請中寫道，「該計畫將通過授予十呎長的地役權增加通往海灘的通道，以便公眾進入目前不存在的海灘。」

與此同時，業主還簽署鄰近一塊土地的租約，用於建造私人污水系統、停車場，但這些擴建都未經海岸委員會授權。

隨著房產易主，Sterling Family Trust獲得與奧翠閣現有42位業主相鄰的土地所有權，雙方就先前租賃地塊的使用展開多年法律鬥爭。

2015年至2017年，海岸委員會、奧翠閣和Sterling舉行會議，討論根據現有城市分區和開發法規解決海岸法問題，奧翠閣最終同意在最初要求的地役權上游建造一條通道。

奧翠閣於2023年4月向馬里布市提交建築許可申請，但目前尚未批准。艾格爾說，在史上最熱的時期之一，人們需要前往馬里布海灘，那裡溫度始終比內陸低20度左右。